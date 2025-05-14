Депутат Госдумы от ХМАО Завальный заявил, что пенсия северян слишком мала

Пенсия северян дает не более 30% утраченного заработка. Из-за того, что обеспечение пенсионеров в районах Крайнего Севера слишком мало, идет отток трудоспособного населения и создаются риски для выполнения задач по развитию Арктической зоны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от ХМАО Павел Завальный.
«Уровень пенсионного обеспечения северян, как по покупательной способности, так и по отношению к заработной плате – недостаточный, он дает не более 30% замещения пенсией утраченного заработка. На фоне фактического уравнивания зарплат северян и воспринимающейся как несправедливая пенсионной обеспеченности, дефицита кадров во многих отраслях, идет отток работоспособного населения из северных регионов, что создает риски выполнения стоящих перед государством задач по развитию Арктической зоны», — сказал Завальный на совместном заседании профильных комитетов и федеральных министерств.
Он отметил, что северяне работают в суровых условиях, жертвуя здоровьем и продолжительностью жизни – многие даже не доживают до пенсионного возраста. По мнению депутата, несмотря на наличие компенсационных выплат и снижение пенсионного возраста, система расчета пенсий должна быть скорректирована.
Завальный внес несколько предложений по поводу корректировки пенсии северян. Их поддержали ФНПР, Общероссийское объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности и Нефтегазстройпрофсоюз России. Теперь предложения будут включены в рекомендации совместного круглого стола комитетов Госдумы и рассмотрены на заседании.
В качестве решения проблемы уравнивания пенсий, депутат предлагает повысить значения пенсионных коэффициентов на районные и северные коэффициенты работника, ввести дополнительные повышающие коэффициенты к фиксированной выплате за каждый год работы свыше 15 лет в районах Крайнего Севера, а также применить для пенсионеров, вынужденно живущих на Севере, повышающий коэффициент ко всей пенсии. Помимо этого, Завальный предлагает закрепить в законодательстве право и условия досрочного ухода на пенсию по состоянию здоровья, при условии отработки северного трудового стажа.
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