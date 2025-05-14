В Салехарде стартует строительство нового многофункционального центра

В Салехарде началось строительство нового многофункционального центра на улице Мира. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
«О том, что разместится в здании, говорить еще рано — вопросы будут прорабатываться после сдачи объекта. На данном этапе ключевая задача — обеспечить качественное строительство в соответствии с утвержденным проектом. Универсальная планировка здания позволяет рассматривать различные варианты использования площадей, включая коммерческие, офисные и культурные функции», — рассказала застройщик центра Марина Аминова.
В департаменте уточнили, что каркас здания выполнен из стали, при строительстве используются колонны, балки и фермы. Для облицовки фасада применяют навесные сэндвич-панели, а внешний облик центра дополнят панорамные окна и архитектурная подсветка. Здание будет двухэтажным, его площадь превысит две тысячи квадратных метров. Проект предусматривает универсальную планировку, что позволяет использовать помещения под различные задачи — от коммерческих до культурных.
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