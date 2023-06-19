Тюменские власти планируют отменить противопожарный режим

Тюменское правительство может отменить противопожарный режим в регионе с 26 июня. Проект постановления, подготовленный региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, опубликован на сайте правительства Тюменской области.
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности: отменить особый противопожарный режим. Настоящее постановление вступает в силу с 26.06.2023», — говорится в документе, который еще должен быть утвержден губернатором. С этого же числа планируется отменить режим повышенной готовности, введенный из-за пожаров.
Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля. Во время него запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
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