Фанатам группы «Три дня дождя» объяснили, почему не будут возвращать деньги за скандальный концерт

Группа «Три дня дождя» отказалась возвращать деньги за сорванный концерт

20 июня 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Группа «Три дня дождя» ждет полного восстановления солиста Фото: Размик Закарян © URA.RU Продюсер группы «Три дня дождя», которая скандально выступила в Екатеринбурге 4 июня, не станет возвращать деньги фанатам, потому что концерт уже прошел. Об этом он написал в telegram-канале IZBA. «По поводу Екб примем решение, когда мы туда поедем и т. д., только после полного восстановления Глеба, билеты организаторы возвращать не будут, потому что концерт фактически состоялся», — пояснил представитель группы. Но добавил, что как только солиста Глеба Викторова вылечат, он сразу же извинится перед зрителями крутым шоу. По словам продюсера, состояние музыканта ухудшается, и ни о каких концертах в июле речи быть не может. Также он пожаловался, что его заваливают личными сообщениями. «Не надо писать мне в личку! Я — музыкальный продюсер и занимаюсь только музыкой и арт-частью проекта! А сейчас еще и здоровьем своего друга. Больше отвечать никому не буду», — уточнил директор. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня — тогда солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект все же временно закрыли. Представители лейбла IZBA заявили, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты пытались вернуть деньги, но безуспешно. При этом организаторы анонсировали новую дату концерта — 24 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продюсер группы «Три дня дождя», которая скандально выступила в Екатеринбурге 4 июня, не станет возвращать деньги фанатам, потому что концерт уже прошел. Об этом он написал в telegram-канале IZBA. «По поводу Екб примем решение, когда мы туда поедем и т. д., только после полного восстановления Глеба, билеты организаторы возвращать не будут, потому что концерт фактически состоялся», — пояснил представитель группы. Но добавил, что как только солиста Глеба Викторова вылечат, он сразу же извинится перед зрителями крутым шоу. По словам продюсера, состояние музыканта ухудшается, и ни о каких концертах в июле речи быть не может. Также он пожаловался, что его заваливают личными сообщениями. «Не надо писать мне в личку! Я — музыкальный продюсер и занимаюсь только музыкой и арт-частью проекта! А сейчас еще и здоровьем своего друга. Больше отвечать никому не буду», — уточнил директор. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня — тогда солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект все же временно закрыли. Представители лейбла IZBA заявили, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты пытались вернуть деньги, но безуспешно. При этом организаторы анонсировали новую дату концерта — 24 августа.