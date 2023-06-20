В Тюмени назвали дату проведения вальса выпускников

В Тюмени ежегодный вальс выпускников на набережной состоится 24 июня. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Ранее мероприятие было назначено на 21 июня, но было перенесено из-за непогоды.
«„Вальс на набережной“ в Тюмени состоится 24 июня в 18.00. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — говорится в сообщении.
Ранее в мэрии Тюмени рассказали, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями.
В Тюмени продолжаются проливные дожди. В нескольких районах города затопило улицы, вода попала в жилые дома.
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