20 июня 2023

В Тюмени назвали дату проведения вальса выпускников

«Вальс на набережной» в Тюмени состоится 24 июня
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Вальс на набережной. Тюмень, вальс, танец, выпускники , выпускной
Ранее мероприятие переносили в Тюмени из-за непогоды Фото:

В Тюмени ежегодный вальс выпускников на набережной состоится 24 июня. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Ранее мероприятие было назначено на 21 июня, но было перенесено из-за непогоды.

«„Вальс на набережной“ в Тюмени состоится 24 июня в 18.00. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — говорится в сообщении.

Ранее в мэрии Тюмени рассказали, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями.

В Тюмени продолжаются проливные дожди. В нескольких районах города затопило улицы, вода попала в жилые дома.

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В Тюмени ежегодный вальс выпускников на набережной состоится 24 июня. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. Ранее мероприятие было назначено на 21 июня, но было перенесено из-за непогоды. «„Вальс на набережной“ в Тюмени состоится 24 июня в 18.00. В этот день с 15.00 до 19.00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — говорится в сообщении. Ранее в мэрии Тюмени рассказали, что в мероприятии примут участие 700 выпускников. Также школьники впервые станцуют вместе с учителями. В Тюмени продолжаются проливные дожди. В нескольких районах города затопило улицы, вода попала в жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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