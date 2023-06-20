Глава департамента по делам КМНС в ЯНАО Сотруева вышла на пенсию

Назначенная экс-губернатором Кобылкиным Сотруева руководила ведомством 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава департамента по делам КМНС в ЯНАО Инна Сотруева вышла на пенсию. Как сообщает URA.RU источник в правительстве региона, основным кандидатом на освободившееся место является одноклассник замгубернатора Сергея Климентьева Роман Пикун, который занимает должность первого замдиректора в ведомстве.

«В департаменте по делам КМНС сменится директор — много лет возглавлявшая его Инна Сотруева решила выйти на пенсию», — сообщил источник. По информации инсайдера, исполняющий обязанности директора Роман Пикун — главный претендент на должность.

В пресс-службе губернатора ЯНАО подтвердили, что у Сотруевой последний рабочий день был 16 июня. Нового руководителя департамента будут выбирать из кадрового резерва, ему предстоит прохождение проверочных испытаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях пользователь от имени Инны Сотруевой собирал деньги с ямальцев. Фейковый аккаунт рассылал жителям сообщения с просьбой вернуть средства, которые якобы по ошибке им были переведены. После данного инцидента ЦУР ЯНАО порекомендовал всем чиновникам завести страницы в интернете.