Тюменский сирота хочет отсудить у властей миллионы рублей компенсации

В Тюменской области сирота требует у властей компенсации за съем жилья, в котором ему ранее отказали

22 июня 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Мужчина оценил в 5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сирота Зумрад Шабанов хочет получить от администрации Вагайского района Тюменской области порядка пяти миллионов рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. По его подсчетам, такую сумму он потратил на аренду и другие расходы, пока добивался того, чтобы мэрия предоставила ему положенное по закону жилье. «В 2007 году глава Вагайского района отдал опеку надо мной как сиротой моей родственнице. Параллельно за мной закрепили дом, который достался от отца и который вскоре продали. Тем самым его я лишился, как и права на получение своего жилья. С момента прихода из армии мне приходилось снимать жилплощадь. Эти и другие расходы я хочу взыскать с мэрии», — рассказал URA.RU Зумрад Шабанов. Проблема с получением жилья решилась через суд. При поддержке прокуратуры в 2021 году ордер на дом, который ранее мэрия выдала родственнице Зумрада, признали недействительным. А сам мужчина получил право на выделение ему как сироте собственной жилплощади. «Во время того процесса мой юрист не объяснил мне, что я могу также подать иск на возмещение морального ущерба и понесенных расходов. Я оцениваю их в сумму порядка пяти миллионов рублей», — отмечает Шабанов. Ранее URA.RU писало, что прокуратура уже заставляла тюменские власти оплачивать аренду сиротам, оставшимся без жилья. В частности, подобный случай произошел в Упоровском районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сирота Зумрад Шабанов хочет получить от администрации Вагайского района Тюменской области порядка пяти миллионов рублей компенсации. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. По его подсчетам, такую сумму он потратил на аренду и другие расходы, пока добивался того, чтобы мэрия предоставила ему положенное по закону жилье. «В 2007 году глава Вагайского района отдал опеку надо мной как сиротой моей родственнице. Параллельно за мной закрепили дом, который достался от отца и который вскоре продали. Тем самым его я лишился, как и права на получение своего жилья. С момента прихода из армии мне приходилось снимать жилплощадь. Эти и другие расходы я хочу взыскать с мэрии», — рассказал URA.RU Зумрад Шабанов. Проблема с получением жилья решилась через суд. При поддержке прокуратуры в 2021 году ордер на дом, который ранее мэрия выдала родственнице Зумрада, признали недействительным. А сам мужчина получил право на выделение ему как сироте собственной жилплощади. «Во время того процесса мой юрист не объяснил мне, что я могу также подать иск на возмещение морального ущерба и понесенных расходов. Я оцениваю их в сумму порядка пяти миллионов рублей», — отмечает Шабанов. Ранее URA.RU писало, что прокуратура уже заставляла тюменские власти оплачивать аренду сиротам, оставшимся без жилья. В частности, подобный случай произошел в Упоровском районе.