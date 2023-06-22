Губернатор Моор разрекламировал необычный тюменский продукт. Видео

Тюменский губернатор Моор поучаствовал в приготовлении десерта от местных предпринимателей

22 июня 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Губернатор приложил руку в приготовлении десерта из вареных ягод и шишек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Заводоуковск побывал на пищевом производстве, где поучаствовал в приготовлении варенья. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина — хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести», — поделился губернатор. Во время визита на предприятие главе региона показали всю технологию производства десерта из вареных ягод. Для тюменской делегации также устроили дегустацию варенья с различными добавками, включая сосновые шишки, одуванчики и другие ингредиенты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Заводоуковск побывал на пищевом производстве, где поучаствовал в приготовлении варенья. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина — хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести», — поделился губернатор. Во время визита на предприятие главе региона показали всю технологию производства десерта из вареных ягод. Для тюменской делегации также устроили дегустацию варенья с различными добавками, включая сосновые шишки, одуванчики и другие ингредиенты.