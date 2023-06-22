Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Заводоуковск побывал на пищевом производстве, где поучаствовал в приготовлении варенья. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина — хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести», — поделился губернатор.
Во время визита на предприятие главе региона показали всю технологию производства десерта из вареных ягод. Для тюменской делегации также устроили дегустацию варенья с различными добавками, включая сосновые шишки, одуванчики и другие ингредиенты.
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