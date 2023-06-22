Губернатор Моор разрекламировал необычный тюменский продукт. Видео

Тюменский губернатор Моор поучаствовал в приготовлении десерта от местных предпринимателей
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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба "Белая лошадь". Екатеринбург, варенье из шишек
Губернатор приложил руку в приготовлении десерта из вареных ягод и шишек Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Заводоуковск побывал на пищевом производстве, где поучаствовал в приготовлении варенья. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина — хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести», — поделился губернатор.

Во время визита на предприятие главе региона показали всю технологию производства десерта из вареных ягод. Для тюменской делегации также устроили дегустацию варенья с различными добавками, включая сосновые шишки, одуванчики и другие ингредиенты.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочего визита в Заводоуковск побывал на пищевом производстве, где поучаствовал в приготовлении варенья. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина — хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести», — поделился губернатор. Во время визита на предприятие главе региона показали всю технологию производства десерта из вареных ягод. Для тюменской делегации также устроили дегустацию варенья с различными добавками, включая сосновые шишки, одуванчики и другие ингредиенты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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