На дороге Ишим-Казанское в Тюменской области насмерть сбили 60-летнюю велосипедистку, которая выехала со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Предварительно, 60-летняя велосипедистка выехала со второстепенной дороги на главную, где ее сбила иномарка. Женщина скончалась на месте», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Тюменская область сегодня».
Уточняется, что автомобилем управлял 42-летний водитель. Пытаясь избежать наезда на велосипедистку, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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