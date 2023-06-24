24 июня 2023
23 июня 2023

В Тюменской области насмерть сбили 60-летнюю велосипедистку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, велосипед, колесо велосипеда
Велосипедистка выехала со второстепенной дороги на главную Фото:

На дороге Ишим-Казанское в Тюменской области насмерть сбили 60-летнюю велосипедистку, которая выехала со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Предварительно, 60-летняя велосипедистка выехала со второстепенной дороги на главную, где ее сбила иномарка. Женщина скончалась на месте», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Тюменская область сегодня».

Уточняется, что автомобилем управлял 42-летний водитель. Пытаясь избежать наезда на велосипедистку, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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На дороге Ишим-Казанское в Тюменской области насмерть сбили 60-летнюю велосипедистку, которая выехала со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Предварительно, 60-летняя велосипедистка выехала со второстепенной дороги на главную, где ее сбила иномарка. Женщина скончалась на месте», — сообщили в ведомстве журналистам издания «Тюменская область сегодня». Уточняется, что автомобилем управлял 42-летний водитель. Пытаясь избежать наезда на велосипедистку, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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