25 июня 2023

Водителей в Тюмени попросили не нападать на сотрудников «Яндекс Карт». Фото

В Тюмень прибыли сотрудники «Яндекса», чтобы освежить панорамы города в сервисе
© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, машины, пробка, транспорт, автобус, общественный транспорт, движение на дороге, дорога, автомобили, улица республики, автобусы
Водителей в Тюмени попросили не путать Яндекс-мобили с передвижными камерами для сбора штрафов Фото:

Сотрудники сервиса «Яндекс Карты» попросили тюменских водителей не путать их автомобиль с машиной для фиксации дорожных нарушений и не идти на конфликты. Об этом на форуме для водителей сообщил один из жителей города. Автомобиль сервиса проведет в столице области порядка двух месяцев.

«Заметил в Тюмени автомобиль „Яндекса“, который снимает панорамы для сервиса „Яндекс Карты“. Пообщался с ребятами. Если увидите KIA со штативом и камерами на крыше, не пугайтесь — это не радар и не камеры фотофиксации ГИБДД. Ребята попросили донести эту информацию до автолюбителей: по их словам, некоторые водители пытаются высказать претензии или разобраться с ними, думая, что именно эта камера выписала им штраф», — сообщил пользователь Majesti© на форуме Car72.

По словам мужчины, съемка улиц Тюмени продлится около двух месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

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Сотрудники сервиса «Яндекс Карты» попросили тюменских водителей не путать их автомобиль с машиной для фиксации дорожных нарушений и не идти на конфликты. Об этом на форуме для водителей сообщил один из жителей города. Автомобиль сервиса проведет в столице области порядка двух месяцев. «Заметил в Тюмени автомобиль „Яндекса“, который снимает панорамы для сервиса „Яндекс Карты“. Пообщался с ребятами. Если увидите KIA со штативом и камерами на крыше, не пугайтесь — это не радар и не камеры фотофиксации ГИБДД. Ребята попросили донести эту информацию до автолюбителей: по их словам, некоторые водители пытаются высказать претензии или разобраться с ними, думая, что именно эта камера выписала им штраф», — сообщил пользователь Majesti© на форуме Car72. По словам мужчины, съемка улиц Тюмени продлится около двух месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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