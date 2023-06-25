Сотрудники сервиса «Яндекс Карты» попросили тюменских водителей не путать их автомобиль с машиной для фиксации дорожных нарушений и не идти на конфликты. Об этом на форуме для водителей сообщил один из жителей города. Автомобиль сервиса проведет в столице области порядка двух месяцев.
«Заметил в Тюмени автомобиль „Яндекса“, который снимает панорамы для сервиса „Яндекс Карты“. Пообщался с ребятами. Если увидите KIA со штативом и камерами на крыше, не пугайтесь — это не радар и не камеры фотофиксации ГИБДД. Ребята попросили донести эту информацию до автолюбителей: по их словам, некоторые водители пытаются высказать претензии или разобраться с ними, думая, что именно эта камера выписала им штраф», — сообщил пользователь Majesti© на форуме Car72.
По словам мужчины, съемка улиц Тюмени продлится около двух месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
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