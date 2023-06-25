Водителей в Тюмени попросили не нападать на сотрудников «Яндекс Карт». Фото

В Тюмень прибыли сотрудники «Яндекса», чтобы освежить панорамы города в сервисе

26 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Водителей в Тюмени попросили не путать Яндекс-мобили с передвижными камерами для сбора штрафов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники сервиса «Яндекс Карты» попросили тюменских водителей не путать их автомобиль с машиной для фиксации дорожных нарушений и не идти на конфликты. Об этом на форуме для водителей сообщил один из жителей города. Автомобиль сервиса проведет в столице области порядка двух месяцев. «Заметил в Тюмени автомобиль „Яндекса“, который снимает панорамы для сервиса „Яндекс Карты“. Пообщался с ребятами. Если увидите KIA со штативом и камерами на крыше, не пугайтесь — это не радар и не камеры фотофиксации ГИБДД. Ребята попросили донести эту информацию до автолюбителей: по их словам, некоторые водители пытаются высказать претензии или разобраться с ними, думая, что именно эта камера выписала им штраф», — сообщил пользователь Majesti© на форуме Car72. По словам мужчины, съемка улиц Тюмени продлится около двух месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Фото: car72.ru

Сотрудники сервиса «Яндекс Карты» попросили тюменских водителей не путать их автомобиль с машиной для фиксации дорожных нарушений и не идти на конфликты. Об этом на форуме для водителей сообщил один из жителей города. Автомобиль сервиса проведет в столице области порядка двух месяцев. «Заметил в Тюмени автомобиль „Яндекса“, который снимает панорамы для сервиса „Яндекс Карты“. Пообщался с ребятами. Если увидите KIA со штативом и камерами на крыше, не пугайтесь — это не радар и не камеры фотофиксации ГИБДД. Ребята попросили донести эту информацию до автолюбителей: по их словам, некоторые водители пытаются высказать претензии или разобраться с ними, думая, что именно эта камера выписала им штраф», — сообщил пользователь Majesti© на форуме Car72. По словам мужчины, съемка улиц Тюмени продлится около двух месяцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.