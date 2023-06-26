26 июня 2023

Картаполов: изменения в армии Пригожина коснутся ее структуры и подчинения

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В частной армии Пригожина изменится численность, обеспеченность и подчиненность, заявил Картаполов Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Формирование частной армии бизнесмена Евгения Пригожина после его мятежа видоизменится: это коснется численности, подчинения и обеспеченности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Судьба частной армии Пригожина после мятежа не ясна, но формирование как минимум видоизменится. Изменения коснутся численности, обеспеченности, подчиненности и внутренней структуры армии», — сказал Картаполов в эфире РБК.

Пригожин попытался устроить мятеж утром 24 июня. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по позициям своих бойцов. После этого он объявил «марш справедливости» и отправился в Ростов-на-Дону и Москву. Президент России Владимир Путин назвал действия бизнесмена предательством. Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых тот остановил движение своей армии. Бизнесмену пообещали, что дадут отступить в Белоруссию.

Вечером 26 июня Владимир Путин экстренно обратился к россиянам по ситуации с мятежом. Он разрешил солдатам Пригожина уйти в Беларусь и добавил, что «любой шантаж обречен на провал». Также он поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным, а россиян — за поддержку и единство. После этого Путин провел собрание с главами силовых структур России.

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Формирование частной армии бизнесмена Евгения Пригожина после его мятежа видоизменится: это коснется численности, подчинения и обеспеченности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Судьба частной армии Пригожина после мятежа не ясна, но формирование как минимум видоизменится. Изменения коснутся численности, обеспеченности, подчиненности и внутренней структуры армии», — сказал Картаполов в эфире РБК. Пригожин попытался устроить мятеж утром 24 июня. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по позициям своих бойцов. После этого он объявил «марш справедливости» и отправился в Ростов-на-Дону и Москву. Президент России Владимир Путин назвал действия бизнесмена предательством. Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых тот остановил движение своей армии. Бизнесмену пообещали, что дадут отступить в Белоруссию. Вечером 26 июня Владимир Путин экстренно обратился к россиянам по ситуации с мятежом. Он разрешил солдатам Пригожина уйти в Беларусь и добавил, что «любой шантаж обречен на провал». Также он поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным, а россиян — за поддержку и единство. После этого Путин провел собрание с главами силовых структур России.
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