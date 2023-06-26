Песков: ожидаются заявления Путина из Кремля

Путина планирует сделать заявления, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин сделает ряд заявлений из Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этим вечером ожидаются заявления Путина из Кремля», — сообщил Песков. Об этом сообщил Первый канал.
Президент России Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к россиянам на фоне мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Российский лидер назвал действия Пригожина предательством.
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