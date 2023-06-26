26 июня 2023

Песков: ожидаются заявления Путина из Кремля

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Путина планирует сделать заявления, заявил Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин сделает ряд заявлений из Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этим вечером ожидаются заявления Путина из Кремля», — сообщил Песков. Об этом сообщил Первый канал.

Президент России Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к россиянам на фоне мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Российский лидер назвал действия Пригожина предательством.

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Президент РФ Владимир Путин сделает ряд заявлений из Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Этим вечером ожидаются заявления Путина из Кремля», — сообщил Песков. Об этом сообщил Первый канал. Президент России Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к россиянам на фоне мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Российский лидер назвал действия Пригожина предательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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