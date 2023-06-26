26 июня 2023

Пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

Тюменцу грозит лишение свободы за то, что он избил жену рукояткой ножа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

«В мае мужчина, находясь в состоянии опьянения, угрожая убийством, нанес супруге многочисленные удары рукояткой ножа и руками», — раскрыли в ведомстве подробности преступления. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены.

Дело передано в Калининский районный суд Тюмени. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Тюменцу грозит лишение свободы за то, что он избил жену рукояткой ножа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). «В мае мужчина, находясь в состоянии опьянения, угрожая убийством, нанес супруге многочисленные удары рукояткой ножа и руками», — раскрыли в ведомстве подробности преступления. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены. Дело передано в Калининский районный суд Тюмени. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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