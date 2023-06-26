Пьяный тюменец избил жену рукояткой ножа

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Тюменцу грозит лишение свободы за то, что он избил жену рукояткой ножа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
«В мае мужчина, находясь в состоянии опьянения, угрожая убийством, нанес супруге многочисленные удары рукояткой ножа и руками», — раскрыли в ведомстве подробности преступления. При этом обвиняемый в феврале уже привлекался к административной ответственности за избиение жены.
Дело передано в Калининский районный суд Тюмени. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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