Новый глава сельхоздепартамента ЯНАО в прошлом был героем рыбоохраны

Андрей Рубашин до работы в агропроме ЯНАО ловил вооруженных браконьеров, рискуя жизнью

Инспекторам приходилось рисковать, преследуя вооруженных браконьеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначенный главой департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин в прошлом героически боролся с браконьерами. Как рассказали URA.RU источники во властных структурах, работавший до 2016 года в структурах Росрыболовства, чиновник при исполнении обязанностей рисковал жизнью и был награжден медалью «За борьбу с браконьерством», рискуя жизнью при исполнении обязанностей.

«В биографии нового директора окружного агропромышленного департамента Андрея Рубашина есть интересная деталь — он награжден медалью „За борьбу с браконьерством“. Рассказывают, что однажды Рубашину вместе с коллегами пришлось преследовать вооруженных браконьеров. Те оказали сопротивление и перевернули катер рыбинспекторов, подвергнув их смертельной опасности. К поимке преступников тогда подключились правоохранительные органы, а рыбинспекторы, в том числе Рубашин, за самоотверженность были удостоены наград», — рассказали собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу правительства ЯНАО, чтобы подтвердить достоверность рассказа. На момент публикации ответ не поступил.

Рубашин был официально назначен на должность директора департамента АПК 26 июня. До этого он почти два месяца исполнял обязанности главы ведомства после ухода Виктора Югая на управленческую работу в Тазовский район.

Югая называют основным кандидатом на пост главы района после отставки Василия Паршакова, который сложил полномочия, чтобы получить мандат депутата Законодательного собрания ЯНАО.

Андрей Рубашин официально назначен на должность главы департамента АПК ЯНАО 26 июня 2023 года Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО