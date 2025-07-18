В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей
Жители ЯНАО запечатлели на камеры ужасающее и редкое природное явление — смерч. По словам автора видеозаписи, кадры были сняты в Тазовском районе.
«Смерч запечатлел в ЯНАО. Тазовский», — написано в telegram-канале NSK.
В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей. Несмотря на это, ямальцы успели пошутить в комментариях под записью. Один из комментаторов поинтересовался, как по видео можно понять, что оно сделано именно в этом регионе, на что получил ответ: «По наличию летающих возле камеры комаров и мошкары»
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