18 июля 2025

Жители ЯНАО увидели смерч. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей
В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей Фото:

Жители ЯНАО запечатлели на камеры ужасающее и редкое природное явление — смерч. По словам автора видеозаписи, кадры были сняты в Тазовском районе.

«Смерч запечатлел в ЯНАО. Тазовский», — написано в telegram-канале NSK.

В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей. Несмотря на это, ямальцы успели пошутить в комментариях под записью. Один из комментаторов поинтересовался, как по видео можно понять, что оно сделано именно в этом регионе, на что получил ответ: «По наличию летающих возле камеры комаров и мошкары»

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Жители ЯНАО запечатлели на камеры ужасающее и редкое природное явление — смерч. По словам автора видеозаписи, кадры были сняты в Тазовском районе. «Смерч запечатлел в ЯНАО. Тазовский», — написано в telegram-канале NSK. В ЯНАО смерчи не приносят разрушений, однако их вид все равно пугает жителей. Несмотря на это, ямальцы успели пошутить в комментариях под записью. Один из комментаторов поинтересовался, как по видео можно понять, что оно сделано именно в этом регионе, на что получил ответ: «По наличию летающих возле камеры комаров и мошкары»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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