27 июня 2023

В Кургане на отремонтированном участке улицы Мяготина кладут асфальт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ремонт улицы, улица колия мяготина
На отремонтированном участке улицы Мяготина в Кургане кладут асфальт (архивное фото) Фото:

Подрядчик приступил к укладке основы асфальтового дорожного покрытия на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом рассказали в администрации города.

«На первом участке улицы Коли Мяготина подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальта. <…> Сейчас на объекте работают асфальтоукладчик и катки», — сообщили на сайте мэрии. Покрытие кладут на участке улицы от Пролетарской до Ленина.

Представитель подрядчика пояснил сотрудникам администрации, что укладываемая асфальтовая смесь является основой. В дальнейшем его будут ремонтировать и укладывать постоянный асфальтовый слой.

Также подрядчик рассказал, что в настоящее время ведутся подготовительные работы для засыпки щебня на участке от Ленина до Томина. Аналогичные работы будут проводить на участке улицы Мяготина со стороны Красина.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков назвал улицу Мяготина самой проблемной в городе Кургане. Глава региона заметил, что в 2023 году здесь полностью заменят коммунальные сети от улицы Пролетарской до Невежина.

В Кургане начали асфальтировать отремонтированный участок улицы Мяготина
В Кургане начали асфальтировать отремонтированный участок улицы Мяготина
Асфальтовый слой является основой для будущего покрытия
Асфальтовый слой является основой для будущего покрытия

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Подрядчик приступил к укладке основы асфальтового дорожного покрытия на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом рассказали в администрации города. «На первом участке улицы Коли Мяготина подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальта. <…> Сейчас на объекте работают асфальтоукладчик и катки», — сообщили на сайте мэрии. Покрытие кладут на участке улицы от Пролетарской до Ленина. Представитель подрядчика пояснил сотрудникам администрации, что укладываемая асфальтовая смесь является основой. В дальнейшем его будут ремонтировать и укладывать постоянный асфальтовый слой. Также подрядчик рассказал, что в настоящее время ведутся подготовительные работы для засыпки щебня на участке от Ленина до Томина. Аналогичные работы будут проводить на участке улицы Мяготина со стороны Красина. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков назвал улицу Мяготина самой проблемной в городе Кургане. Глава региона заметил, что в 2023 году здесь полностью заменят коммунальные сети от улицы Пролетарской до Невежина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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