06 июня 2023

Шумков назвал самую проблемную улицу в Кургане

Шумков назвал улицу Коли Мяготина самой проблемной в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Шумков заявил, что улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что улица Коли Мяготина стала проблемной. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане — разрушенные сети и разбитое дорожное покрытие. В этом году должны полностью заменить сети на участке от ул. Пролетарской до ул. Невежина», — написал в посте Шумков.

По словам Шумкова, на улице Коли Мяготина планируется ремонт дороги, тротуаров, междворовых проездов, а также фасадов и домов. Однако ремонт, как уточнил глава области, будет проведен только там, где жители и управкомпании выразили желании финансово поучаствовать в обновлении городской среды.

Ранее URA.RU писало, как Шумков анонсировал замену аварийных сетей на улице Коли Мяготина. Он просил мэрию проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что улица Коли Мяготина стала проблемной. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане — разрушенные сети и разбитое дорожное покрытие. В этом году должны полностью заменить сети на участке от ул. Пролетарской до ул. Невежина», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, на улице Коли Мяготина планируется ремонт дороги, тротуаров, междворовых проездов, а также фасадов и домов. Однако ремонт, как уточнил глава области, будет проведен только там, где жители и управкомпании выразили желании финансово поучаствовать в обновлении городской среды. Ранее URA.RU писало, как Шумков анонсировал замену аварийных сетей на улице Коли Мяготина. Он просил мэрию проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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