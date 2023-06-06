Шумков назвал самую проблемную улицу в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что улица Коли Мяготина стала проблемной. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане — разрушенные сети и разбитое дорожное покрытие. В этом году должны полностью заменить сети на участке от ул. Пролетарской до ул. Невежина», — написал в посте Шумков.
По словам Шумкова, на улице Коли Мяготина планируется ремонт дороги, тротуаров, междворовых проездов, а также фасадов и домов. Однако ремонт, как уточнил глава области, будет проведен только там, где жители и управкомпании выразили желании финансово поучаствовать в обновлении городской среды.
Ранее URA.RU писало, как Шумков анонсировал замену аварийных сетей на улице Коли Мяготина. Он просил мэрию проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения.
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