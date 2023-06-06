Шумков назвал самую проблемную улицу в Кургане

Шумков назвал улицу Коли Мяготина самой проблемной в Кургане

07 июня 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Шумков заявил, что улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что улица Коли Мяготина стала проблемной. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане — разрушенные сети и разбитое дорожное покрытие. В этом году должны полностью заменить сети на участке от ул. Пролетарской до ул. Невежина», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, на улице Коли Мяготина планируется ремонт дороги, тротуаров, междворовых проездов, а также фасадов и домов. Однако ремонт, как уточнил глава области, будет проведен только там, где жители и управкомпании выразили желании финансово поучаствовать в обновлении городской среды. Ранее URA.RU писало, как Шумков анонсировал замену аварийных сетей на улице Коли Мяготина. Он просил мэрию проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что улица Коли Мяготина стала проблемной. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Улица Коли Мяготина одна из самых проблемных в Кургане — разрушенные сети и разбитое дорожное покрытие. В этом году должны полностью заменить сети на участке от ул. Пролетарской до ул. Невежина», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, на улице Коли Мяготина планируется ремонт дороги, тротуаров, междворовых проездов, а также фасадов и домов. Однако ремонт, как уточнил глава области, будет проведен только там, где жители и управкомпании выразили желании финансово поучаствовать в обновлении городской среды. Ранее URA.RU писало, как Шумков анонсировал замену аварийных сетей на улице Коли Мяготина. Он просил мэрию проследить за организацией реверсов либо альтернативных схем движения.