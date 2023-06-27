Под Тюменью продают «волшебный» чай, заговоренный от долгов

В Ялуторовске (Тюменская область) продают пакетик чая, заговоренный от долгов, за 150 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Чайный пакетик, цена — 150 000 рублей. Заговорен на деньги, может решить все проблемы с долгами», — указано в объявлении.
К своему объявлению автор приложил фото обыкновенного чайного пакетика в форме пирамидки. Судя по этикетке, лот принадлежит компании Curtis.
Корреспондент агентства связался с продавцом. Тот рассказал, что пакетик на удачу заговаривал он сам. И если его кто-то купит, то «магия» сработает и пакетик действительно поможет рассчитаться с долгами.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают чай с психостимуляторами. Соответствующее объявление также опубликовано на популярной доске объявлений.
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