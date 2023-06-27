27 июня 2023

Под Тюменью продают «волшебный» чай, заговоренный от долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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"Лангусты и устрицы" Евгения Серебрякова. Екатеринбург, чай
За «чудесный» чай житель Ялуторовска просит 150 000 рублей Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) продают пакетик чая, заговоренный от долгов, за 150 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Чайный пакетик, цена — 150 000 рублей. Заговорен на деньги, может решить все проблемы с долгами», — указано в объявлении.

К своему объявлению автор приложил фото обыкновенного чайного пакетика в форме пирамидки. Судя по этикетке, лот принадлежит компании Curtis.

Корреспондент агентства связался с продавцом. Тот рассказал, что пакетик на удачу заговаривал он сам. И если его кто-то купит, то «магия» сработает и пакетик действительно поможет рассчитаться с долгами.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают чай с психостимуляторами. Соответствующее объявление также опубликовано на популярной доске объявлений.

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В Ялуторовске (Тюменская область) продают пакетик чая, заговоренный от долгов, за 150 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Чайный пакетик, цена — 150 000 рублей. Заговорен на деньги, может решить все проблемы с долгами», — указано в объявлении. К своему объявлению автор приложил фото обыкновенного чайного пакетика в форме пирамидки. Судя по этикетке, лот принадлежит компании Curtis. Корреспондент агентства связался с продавцом. Тот рассказал, что пакетик на удачу заговаривал он сам. И если его кто-то купит, то «магия» сработает и пакетик действительно поможет рассчитаться с долгами. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают чай с психостимуляторами. Соответствующее объявление также опубликовано на популярной доске объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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