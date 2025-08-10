Силы МЧС уже работают на месте происшествия
В Тюмени на улице Дзержинского эвакуировали посетителей популярной китайской закусочной «Чихо». Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Сильное задымление, но дымом почему-то не пахнет. Огня тоже не видно. Люди вышли на улицу, наблюдают за работой пожарных», — сообщают свидетели происшествия.
На присланном в редакцию видео видно, что силы МЧС уже работают на месте происшествия. Получить оперативный комментарий от спасателей URA.RU не удалось, подробности ожидаются.
