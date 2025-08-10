10 августа 2025

В Тюмени загорелась популярная китайская закусочная. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы МЧС уже работают на месте происшествия
Силы МЧС уже работают на месте происшествия Фото:

В Тюмени на улице Дзержинского эвакуировали посетителей популярной китайской закусочной «Чихо». Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Сильное задымление, но дымом почему-то не пахнет. Огня тоже не видно. Люди вышли на улицу, наблюдают за работой пожарных», — сообщают свидетели происшествия.

На присланном в редакцию видео видно, что силы МЧС уже работают на месте происшествия. Получить оперативный комментарий от спасателей URA.RU не удалось, подробности ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Дзержинского эвакуировали посетителей популярной китайской закусочной «Чихо». Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Сильное задымление, но дымом почему-то не пахнет. Огня тоже не видно. Люди вышли на улицу, наблюдают за работой пожарных», — сообщают свидетели происшествия. На присланном в редакцию видео видно, что силы МЧС уже работают на месте происшествия. Получить оперативный комментарий от спасателей URA.RU не удалось, подробности ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...