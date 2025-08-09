09 августа 2025

Буйные соседи и постоянная слякоть: как в Тюмени купить дачу и не пожалеть

В Тюмени количество дач, выставленных на продажу, приближается к двум тысячам
Дача может стать как местом отдыха, так и источником головной боли
Дача может стать как местом отдыха, так и источником головной боли

В Тюменской области начался высокий сезон спроса на дачи. Продавцы, предчувствуя скорый сбор урожая, тоже начинают активнее выставлять свои участки на продажу. В настоящий момент в радиусе до 50 километров от Тюмени зарегистрировано 1760 лотов. Как выбрать из них тот, с которым не будет проблем — в материале URA.RU.

Сколько стоит дача под Тюменью

Нижний порог цен на садовые участки в тюменских товариществах составляет около 500 тысяч рублей. Однако, за эти деньги надеяться на что-то благоустроенное не стоит: как правило, это либо пустой клочок земли, либо заросшая деляна с полуразвалившейся хижиной. 

Если вас интересует дача, куда вы не будете на первых порах вкладывать дополнительные средства, ориентироваться стоит на среднюю цифру в районе трех миллионов рублей. Заготовив такую сумму, можно ожидать, что участок будет благоустроенным, домик — ухоженным, будут нужные хозпостройки и даже, вероятно, баня. Найти неплохие варианты в этом ценовом сегменте можно на Салаирском, Велижанском и Тобольском трактах.

Средний ценник на дачи в окрестностях Тюмени
Фото:

Где расположен участок

Расположение играет важную роль. Очевидно, что если вы живете на одной окраине Тюмени, а дача находится на другой, такой вариант рассматриваться не будет. В целом же стоит опираться на общие пункты:

  • удаленность участка от города;
  • транспортная доступность дачи;
  • качество и загруженность дорог.
Оптимальным расположением дачи считается радиус от 30 до 50 километров вокруг города
Фото:

В общих чертах, рекомендуется выбирать участок в радиусе 30-50 километров, если у вас нет машины. Если свое авто имеется, радиус можно расширить до 60-80 километров. При этом стоит изучить дороги: например, из-за узости проезжей части и большого количества зон отдыха, Салаирский тракт в хорошую погоду может оказаться очень загруженным. 

Наконец, если дача находится вдалеке хотя бы от щебенчатой трассы, добраться до нее в дождливую погоду может оказаться настоящим испытанием. Риэлторы рекомендуют обращать внимание и на этот фактор.

Какие документы проверить

Владелец дачи наверняка озаботился этим вопросом. Поэтому для него не станет сюрпризом, если вы попросите:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • документы о межевании участка;
  • выписку из ЕГРН;
  • документы, которые подтверждают законность каждой постройки.
Мало кому понравится, если рядом с дачей начнется массовое строительство коттеджей
Фото:

Кроме этого стоит убедиться, предназначена земля для СНТ или ИЖС. Во втором случае может возникнуть ситуация, когда вокруг вас будут построены коттеджи, в которых люди живут круглый год — это увеличит количество мусора и шума. С другой стороны, соседи могут увидеть, если на ваш участок кто-то захочет залезть без строса.

Самый важный документ — выписка из ЕГРН. В ней указан собственник, обременения, запреты на регистрационные действия и другая информация, которая поможет понять, будут ли с недвижимостью проблемы.

Что есть рядом с дачей

Развитая инфраструктура вблизи дачного участка и в самом СНТ — всегда плюс. В целом, нормой в наши дни риэлторы считают наличие нескольких основных пунктов:

  • Магазины и аптеки (они должны быть в пределах 10-20 минут от участка);
  • Связь и интернет (на участке должен хорошо  "ловить" ваш оператор);
  • Коммуникации (подвод газа и воды сейчас уже не просто хороший тон, а обязательное условие успешной продажи).

Какие особенности у участка

Если все документы в порядке, а инфраструктура вас устраивает, пора внимательнее присмотреться к земле. Тут риэлторы выделяют несколько основных моментов:

  • размер и рельеф: желательно, чтобы участок был ровный или с небольшими перепадами высоты, так будет удобнее заниматься садоводством;
  • качество почты: для огорода будет оптимальной суглинистая или супесчаная почва с хорошей водопроницаемостью;
  • расположение: если рядом есть участок леса или водоем, дача может стоить дороже, но такое расположение делает отдых более качественным;
  • общая высота участка: чем ниже он находится относительно окружающих территорий, тем выше вероятность, что его будет топить во время дождя или паводков.

По последнему пункту эксперты уточняют: в окрестностях Тюмени есть места, где к высоте участка надо подходить особенно тщательно. Это правый берег Туры вдоль Ирбитского тракта, левый берег Туры вдоль Салаирского тракта, район Тобольского и Ялуторовского трактов. Однако и в других районах тюменских пригородов могут встречаться низинные места.

Риски подтопления могут быть в любом месте - но есть места, где эти риски существенно выше
Фото:

Дополнительные советы

Перед покупкой дачи обязательно познакомьтесь с будущими соседями. Даже если участок идеальный, люди вокруг могут оказаться... разные. 

Плюсом считается наличие рядом с дачей леса или водоема
Фото:

Ни в коем случае не надо спешить. Стоит тщательно изучить все предложения: ваш выбранный идеальный участок может оказаться как минимум — не единственным, как максимум — не лучшим выбором.

Оценить участок нужно как минимум в период урожая и в дождливую погоду. Это поможет понять, насколько ваш выбор станет идеальным — или полным скрытых проблем.

И, наконец, обязательно поинтересуйтесь будущим территории. Может статься, что тут планируют строить коттеджный поселок, рядом с которым пройдет шумная многополосная трасса. 

Главный совет всех риэлторов: выбирать себе дачу стоит по сердцу. Прислушиваться к советам соседей, друзей и знакомых — не всегда хорошее решение. Часто вы сами гораздо лучше знаете, что вам нужно.

