В Тюмени продают чай с психостимуляторами

Жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся «природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке Авито.
«Состав расширяет сосуды, в мозг поступает больше кислорода, он насыщается им и приходит чувство эйфории, которое сложно описать словами, обычно говорят выпил — понял, вместо тысячи слов. Содержит природный психостимулятор, который воздействует на те участки коры головного мозга, которые отвечают за расслабление. Это вещество стимулирует работу этих мозговых центров, в результате чего и происходит долгожданное расслабление», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.
Автор публикации утверждает, что указанный напиток гарантированно вызывает эффект опьянения. При этом, врачи неоднократно говорили о том, что злоупотребление определенными сортами китайского чая может стать, как минимум, причиной учащенного сердцебиения и расстройства кишечника.
В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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