27 июня 2023

В Тюмени продают чай с психостимуляторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Чай. Клипарт. Курган, чай, чашка, чаепитие
Стоимость набора «опьяняющего чая» начинается от тысячи рублей Фото:

Жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся «природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке Авито.

«Состав расширяет сосуды, в мозг поступает больше кислорода, он насыщается им и приходит чувство эйфории, которое сложно описать словами, обычно говорят выпил — понял, вместо тысячи слов. Содержит природный психостимулятор, который воздействует на те участки коры головного мозга, которые отвечают за расслабление. Это вещество стимулирует работу этих мозговых центров, в результате чего и происходит долгожданное расслабление», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.

Автор публикации утверждает, что указанный напиток гарантированно вызывает эффект опьянения. При этом, врачи неоднократно говорили о том, что злоупотребление определенными сортами китайского чая может стать, как минимум, причиной учащенного сердцебиения и расстройства кишечника.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся «природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке Авито. «Состав расширяет сосуды, в мозг поступает больше кислорода, он насыщается им и приходит чувство эйфории, которое сложно описать словами, обычно говорят выпил — понял, вместо тысячи слов. Содержит природный психостимулятор, который воздействует на те участки коры головного мозга, которые отвечают за расслабление. Это вещество стимулирует работу этих мозговых центров, в результате чего и происходит долгожданное расслабление», — указано в объявлении, опубликованном на Авито. Автор публикации утверждает, что указанный напиток гарантированно вызывает эффект опьянения. При этом, врачи неоднократно говорили о том, что злоупотребление определенными сортами китайского чая может стать, как минимум, причиной учащенного сердцебиения и расстройства кишечника. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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