Депутат Тюменской гордумы от ЛДПР помог сохранить приемную семью для ребенка с ограниченными возможностями здоровья из Нижневартовска. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии.
«Жительница Нижневартовска обратилась к депутату Тюменской гордумы от ЛДПР Дмитрию Елагину: органы опеки хотели забрать из семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Малыш и женщина привязались друг к другу, поэтому разрыв с приемной мамой мог стать болезненным», — сказано в сообщении канала.
Депутат обратился к компетентным органам с требованием пересмотреть принятое решение. В результате вмешательства партии ребенок остался жить с приемной мамой. Елагин отметил, что партия уделяет особое внимание защите интересов несовершеннолетних.
