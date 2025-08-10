Тюменский депутат помог остаться ребенку с ОВЗ в приемной семье в ХМАО

Депутат гордумы Тюмени Елагин помог семье из Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка с ОВЗ вернули приемной маме
Ребенка с ОВЗ вернули приемной маме Фото:

Депутат Тюменской гордумы от ЛДПР помог сохранить приемную семью для ребенка с ограниченными возможностями здоровья из Нижневартовска. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии.

«Жительница Нижневартовска обратилась к депутату Тюменской гордумы от ЛДПР Дмитрию Елагину: органы опеки хотели забрать из семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Малыш и женщина привязались друг к другу, поэтому разрыв с приемной мамой мог стать болезненным», — сказано в сообщении канала.

Депутат обратился к компетентным органам с требованием пересмотреть принятое решение. В результате вмешательства партии ребенок остался жить с приемной мамой. Елагин отметил, что партия уделяет особое внимание защите интересов несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Тюменской гордумы от ЛДПР помог сохранить приемную семью для ребенка с ограниченными возможностями здоровья из Нижневартовска. Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Жительница Нижневартовска обратилась к депутату Тюменской гордумы от ЛДПР Дмитрию Елагину: органы опеки хотели забрать из семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Малыш и женщина привязались друг к другу, поэтому разрыв с приемной мамой мог стать болезненным», — сказано в сообщении канала. Депутат обратился к компетентным органам с требованием пересмотреть принятое решение. В результате вмешательства партии ребенок остался жить с приемной мамой. Елагин отметил, что партия уделяет особое внимание защите интересов несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...