РИАН: в Госдуме хотят частично запретить продажу пива и сидра в общепите

Депутаты Госдумы хотят запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво и сидр в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
«Ввести запрет на <…> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе, передает РИА Новости. Кроме того, власти предлагают обязать ИП передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
В России резко стал популярным сидр — его продажи устремились вверх аж на 60%. В начале июня стало известно о случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, а также в других регионах страны. В результате отравления напитком погибли десятки человек, после чего было принято решение полностью заблокировать перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Согласно исследованиям, в изъятом суррогатном сидре нашли метанол и этилбутират. В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Позднее Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей стране.
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