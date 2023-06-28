РИАН: в Госдуме хотят частично запретить продажу пива и сидра в общепите

29 июня 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Депутаты хотят ужесточить правила продажи пива и сидра в общепите Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Депутаты Госдумы хотят запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво и сидр в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. «Ввести запрет на <…> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе, передает РИА Новости. Кроме того, власти предлагают обязать ИП передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков. В России резко стал популярным сидр — его продажи устремились вверх аж на 60%. В начале июня стало известно о случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, а также в других регионах страны. В результате отравления напитком погибли десятки человек, после чего было принято решение полностью заблокировать перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Согласно исследованиям, в изъятом суррогатном сидре нашли метанол и этилбутират. В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Позднее Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы хотят запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво и сидр в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. «Ввести запрет на <…> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе, передает РИА Новости. Кроме того, власти предлагают обязать ИП передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков. В России резко стал популярным сидр — его продажи устремились вверх аж на 60%. В начале июня стало известно о случаях отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, а также в других регионах страны. В результате отравления напитком погибли десятки человек, после чего было принято решение полностью заблокировать перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Согласно исследованиям, в изъятом суррогатном сидре нашли метанол и этилбутират. В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Позднее Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей стране.