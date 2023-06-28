В Тюмени на треть снизилось количество продаваемых квартир

Квартиру в Тюмени можно продать в среднем за 97 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на 29 процентов снизился объем предложений на вторичном рынке недвижимости за последние шесть месяцев. Об этом рассказал эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

«Сейчас в Тюмени на нашей площадке размещено 13 тысяч уникальных лотов, это на 29% меньше, чем в начале 2023 года. Относительно июня прошлого года объем предложения меньше на 18%», — сообщила Лапшина в беседе с РБК-Тюмень.

Эксперт пояснила, что данные показатели говорят о восстановлении спроса. Сейчас, чтобы продать квартиру на вторичном рынке в Тюмени, потребуется в среднем 97 дней. При этом стоимость квадратного метра вторичного жилья с начала года выросла на 4,3% и составляет 108,4 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на дачи в Тюмени с 2021 года выросли на 35-40 процентов. Сейчас стоимость загородного дачного жилья начинается от 950 тысяч рублей.