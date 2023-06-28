28 июня 2023

В Тюмени на треть снизилось количество продаваемых квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Квартиру в Тюмени можно продать в среднем за 97 дней Фото:

В Тюмени на 29 процентов снизился объем предложений на вторичном рынке недвижимости за последние шесть месяцев. Об этом рассказал эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

«Сейчас в Тюмени на нашей площадке размещено 13 тысяч уникальных лотов, это на 29% меньше, чем в начале 2023 года. Относительно июня прошлого года объем предложения меньше на 18%», — сообщила Лапшина в беседе с РБК-Тюмень.

Эксперт пояснила, что данные показатели говорят о восстановлении спроса. Сейчас, чтобы продать квартиру на вторичном рынке в Тюмени, потребуется в среднем 97 дней. При этом стоимость квадратного метра вторичного жилья с начала года выросла на 4,3% и составляет 108,4 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на дачи в Тюмени с 2021 года выросли на 35-40 процентов. Сейчас стоимость загородного дачного жилья начинается от 950 тысяч рублей.

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В Тюмени на 29 процентов снизился объем предложений на вторичном рынке недвижимости за последние шесть месяцев. Об этом рассказал эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. «Сейчас в Тюмени на нашей площадке размещено 13 тысяч уникальных лотов, это на 29% меньше, чем в начале 2023 года. Относительно июня прошлого года объем предложения меньше на 18%», — сообщила Лапшина в беседе с РБК-Тюмень. Эксперт пояснила, что данные показатели говорят о восстановлении спроса. Сейчас, чтобы продать квартиру на вторичном рынке в Тюмени, потребуется в среднем 97 дней. При этом стоимость квадратного метра вторичного жилья с начала года выросла на 4,3% и составляет 108,4 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что цены на дачи в Тюмени с 2021 года выросли на 35-40 процентов. Сейчас стоимость загородного дачного жилья начинается от 950 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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