29 июня 2023
28 июня 2023

В Курганской области после нескольких часов поисков нашли пропавшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, девушка, подросток, телефонный звонок
Девушку нашли живой Фото:

В Курганской области нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Сообщение об исчезнувшем подростке появилось в соцсетях региона вечером 29 июня.

«Сегодня 17-ти летнюю девушку нашли. Она жива», — указано в telegram-канале «ИС Белозерское». При этом обстоятельства, при которых пропал подросток, как и причины, не разглашаются.

В прошлом году сообщалось о пропавшем 13-летнем подростке в поселке Теплый Стан. Тогда ребенка нашли примерно в пяти километрах от дома.

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В Курганской области нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Сообщение об исчезнувшем подростке появилось в соцсетях региона вечером 29 июня. «Сегодня 17-ти летнюю девушку нашли. Она жива», — указано в telegram-канале «ИС Белозерское». При этом обстоятельства, при которых пропал подросток, как и причины, не разглашаются. В прошлом году сообщалось о пропавшем 13-летнем подростке в поселке Теплый Стан. Тогда ребенка нашли примерно в пяти километрах от дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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