В Курганской области после нескольких часов поисков нашли пропавшего подростка

Девушку нашли живой
В Курганской области нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Сообщение об исчезнувшем подростке появилось в соцсетях региона вечером 29 июня.
«Сегодня 17-ти летнюю девушку нашли. Она жива», — указано в telegram-канале «ИС Белозерское». При этом обстоятельства, при которых пропал подросток, как и причины, не разглашаются.
В прошлом году сообщалось о пропавшем 13-летнем подростке в поселке Теплый Стан. Тогда ребенка нашли примерно в пяти километрах от дома.
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