Пропавший курганский подросток найден в 5 км от дома

Ребенка, пропавшего в Теплом Стане 6 сентября, нашли сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пропавший в поселке Теплый Стан 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Место нахождения несовершеннолетнего установлено. Мальчик обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Лукино Кетовского района. Следователями СК будут проверены обстоятельства отсутствия ребенка на предмет совершения в отношении него противоправных действий со стороны третьих лиц», — говорится в сообщении ведомства.

По данным волонтеров группы «Лиза Алерт», принимавших участие в поиске ребенка, мальчика нашли примерно в пяти километров от дома. Он был на улице.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. На поиски ребенка вышли сотрудники полиции и добровольцы из группы «Лиза Алерт», следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения мальчика. Известно, что ранее он неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах.