06 сентября 2022

Пропавший курганский подросток найден в 5 км от дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка, пропавшего в Теплом Стане 6 сентября, нашли сотрудники полиции Фото:

Пропавший в поселке Теплый Стан 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Место нахождения несовершеннолетнего установлено. Мальчик обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Лукино Кетовского района. Следователями СК будут проверены обстоятельства отсутствия ребенка на предмет совершения в отношении него противоправных действий со стороны третьих лиц», — говорится в сообщении ведомства.

По данным волонтеров группы «Лиза Алерт», принимавших участие в поиске ребенка, мальчика нашли примерно в пяти километров от дома. Он был на улице.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. На поиски ребенка вышли сотрудники полиции и добровольцы из группы «Лиза Алерт», следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения мальчика. Известно, что ранее он неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах.

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Пропавший в поселке Теплый Стан 13-летний подросток был найден в 5 км от дома. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Место нахождения несовершеннолетнего установлено. Мальчик обнаружен в лесном массиве вблизи деревни Лукино Кетовского района. Следователями СК будут проверены обстоятельства отсутствия ребенка на предмет совершения в отношении него противоправных действий со стороны третьих лиц», — говорится в сообщении ведомства. По данным волонтеров группы «Лиза Алерт», принимавших участие в поиске ребенка, мальчика нашли примерно в пяти километров от дома. Он был на улице. Ранее URA.RU писало, что в поселке Теплый Стан под Курганом пропал 13-летний подросток. Мальчик, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома 6 сентября 2022 года в неизвестном направлении. На поиски ребенка вышли сотрудники полиции и добровольцы из группы «Лиза Алерт», следователи организовали доследственную проверку по факту исчезновения мальчика. Известно, что ранее он неоднократно уходил из дома и находился в близлежащих населенных пунктах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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