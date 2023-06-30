Путин рассказал премьеру Индии о ситуации в зоне СВО

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин поговорил с Нарендрой Моди о ситуации в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле.

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Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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