Путин рассказал премьеру Индии о ситуации в зоне СВО 30 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 + Владимир Путин поговорил с Нарендрой Моди о ситуации в зоне спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям