Путин рассказал премьеру Индии о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Украины от мирных переговоров. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России [при разговоре с Моди] дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в telegram-канале. Также во время разговора с индийским премьером Путин подчеркнул отказ украинской стороны от шагов к урегулированию конфликта. Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Моди. Инициатором беседы была индийская сторона, сообщили в Кремле.