Курганские подростки жестоко убивают бездомных животных ради забавы. Видео

02 июля 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Истязания животных длятся несколько лет, сообщают горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане двое подростков издеваются и убивают бездомных животных. Трупы покалеченных кошек и собак местные жители регулярно находят на улице Дзержинского. «В городе орудуют двое малолетних серийных живодеров, это братья 10 и 13 лет. <…> Жертв подростки находят на улице, загоняют в угол, а затем бьют всем, что попадается под руку: разбитыми бутылками, кафельной плиткой, палками. Они забивают животных, раня лапы и глаза, большинство умирают в муках», — поясняют взволнованные горожане в беседе с журналистами издания Readovka. По словам местных жителей, первоначально браться убили собственную кошку, потом собаку друзей. Решив, что наказания не последует, подростки перешли на массовое убийство бездомных животных. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и администрацию Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. В прошлом году появилась информация, о собаке, которая вернулась к хозяевам с пулевым ранением. У животного также были обнаружены изуродованный глаз, сломанная нога и множественные побои.

В Кургане двое подростков издеваются и убивают бездомных животных. Трупы покалеченных кошек и собак местные жители регулярно находят на улице Дзержинского. «В городе орудуют двое малолетних серийных живодеров, это братья 10 и 13 лет. <…> Жертв подростки находят на улице, загоняют в угол, а затем бьют всем, что попадается под руку: разбитыми бутылками, кафельной плиткой, палками. Они забивают животных, раня лапы и глаза, большинство умирают в муках», — поясняют взволнованные горожане в беседе с журналистами издания Readovka. По словам местных жителей, первоначально браться убили собственную кошку, потом собаку друзей. Решив, что наказания не последует, подростки перешли на массовое убийство бездомных животных. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и администрацию Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. В прошлом году появилась информация, о собаке, которая вернулась к хозяевам с пулевым ранением. У животного также были обнаружены изуродованный глаз, сломанная нога и множественные побои.