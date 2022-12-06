В Курганской области пес вернулся к хозяевам с пулевым ранением

Хозяева собаки хотят найти живодера (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Катайск Курганской области собака вернулась домой со сломанной ногой, множественными побоями, изуродованным глазом и пулевым ранением. Об этом рассказала Екатерина Зеленина в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня у мамы сбежала маленькая собачка. В холке примерно 20 см, вес — 2 кг. Домой пес вернулся с пулевым ранением, стреляли предположительно в упор. Собака контактная, могла сама подойти поиграть. У него множественные побои по телу, изуродован глаз, сломана нога. Собачке провели срочную операцию», — указано в сообщении.

Хозяева обращаются к гражданам, кто видел что-то или слышал выстрелы. Живодера пытаются найти. Сообщение в полицию будет направлено в ближайшем будущем.

О том, что в Кургане из-за клеветы пенсионерки чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что в регионе на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести регионов УрФО.