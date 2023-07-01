Индиец в Кургане испытал БМП и продегустировал местное пиво

Житель Индии прокатился в Кургане на БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Индии в Кургане прокатился на БМП-3 и продегустировал напитки и блюда русской кухни. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». Индиец запечатлел свое путешествие в российский город на видео.

«Отправился в Курган, город о котором мало кто слышал. Я испытаю лично местный „деликатес“ — военную БМП-3. Собираюсь прокатиться на ней, выстрелить из нее, поплавать на ней. Пристегните ремни безопасности, поездка будет ухабистой», — приводятся в посте слова жителя Индии Удея Сингха.

Представители завода подчеркнули, что житель Индии рассказывает в своих видеороликах о России англоязычной аудитории мира. В посте отмечается, что Удей Сингх убедился в гостеприимстве курганцев, когда попробовал местное пиво и блюда русской кухни.

Ранее на Курганмашзаводе снимали проект для Индиии, посвященный российскому вооружению. Над фильмом работала съемочная группа Gun Tour: Russia (Russia Today).