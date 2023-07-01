01 июля 2023
30 июня 2023

Индиец в Кургане испытал БМП и продегустировал местное пиво

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Индии прокатился в Кургане на БМП-3 Фото:

Житель Индии в Кургане прокатился на БМП-3 и продегустировал напитки и блюда русской кухни. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». Индиец запечатлел свое путешествие в российский город на видео.

«Отправился в Курган, город о котором мало кто слышал. Я испытаю лично местный „деликатес“ — военную БМП-3. Собираюсь прокатиться на ней, выстрелить из нее, поплавать на ней. Пристегните ремни безопасности, поездка будет ухабистой», — приводятся в посте слова жителя Индии Удея Сингха.

Представители завода подчеркнули, что житель Индии рассказывает в своих видеороликах о России англоязычной аудитории мира. В посте отмечается, что Удей Сингх убедился в гостеприимстве курганцев, когда попробовал местное пиво и блюда русской кухни.

Ранее на Курганмашзаводе снимали проект для Индиии, посвященный российскому вооружению. Над фильмом работала съемочная группа Gun Tour: Russia (Russia Today).

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Житель Индии в Кургане прокатился на БМП-3 и продегустировал напитки и блюда русской кухни. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганмашзавод». Индиец запечатлел свое путешествие в российский город на видео. «Отправился в Курган, город о котором мало кто слышал. Я испытаю лично местный „деликатес“ — военную БМП-3. Собираюсь прокатиться на ней, выстрелить из нее, поплавать на ней. Пристегните ремни безопасности, поездка будет ухабистой», — приводятся в посте слова жителя Индии Удея Сингха. Представители завода подчеркнули, что житель Индии рассказывает в своих видеороликах о России англоязычной аудитории мира. В посте отмечается, что Удей Сингх убедился в гостеприимстве курганцев, когда попробовал местное пиво и блюда русской кухни. Ранее на Курганмашзаводе снимали проект для Индиии, посвященный российскому вооружению. Над фильмом работала съемочная группа Gun Tour: Russia (Russia Today).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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