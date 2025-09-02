В МИД высказали позицию России по мирным переговорам с Украиной

Российское руководство ожидает продолжения переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».
«Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — сказал Лавров. По его мнению, обсуждение мирного урегулирования должно учитывать текущую ситуацию на местах.
Лавров также выразил убеждение, что для достижения и закрепления прочного мира необходимо признание новых территориальных реалий. По данным МИД, речь идет о международно-правовом оформлении сложившейся ситуации на украинской территории. Ведомство считает этот шаг ключевым условием для дальнейшего продвижения по пути переговорного процесса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.