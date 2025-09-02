02 сентября 2025

В МИД высказали позицию России по мирным переговорам с Украиной

Лавров: Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной
Обсуждение мирного урегулирования должно учитывать текущую ситуацию на местах, считает Лавров
Обсуждение мирного урегулирования должно учитывать текущую ситуацию на местах, считает Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское руководство ожидает продолжения переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».

«Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — сказал Лавров. По его мнению, обсуждение мирного урегулирования должно учитывать текущую ситуацию на местах.

Лавров также выразил убеждение, что для достижения и закрепления прочного мира необходимо признание новых территориальных реалий. По данным МИД, речь идет о международно-правовом оформлении сложившейся ситуации на украинской территории. Ведомство считает этот шаг ключевым условием для дальнейшего продвижения по пути переговорного процесса.

