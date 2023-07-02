В Тюменской области за июнь снизились цены на овощи и фрукты

В Тюменской области в период с 29 мая по 26 июня снизились цены на фрукты и овощи. Помидоры подешевели на 24 рубля, капуста на 17 рублей, а бананы на 13 рублей. Данные об этом опубликованы на сайте Тюменьстата.
«Килограмм помидор стоил 150 рублей, а сейчас 126 рублей. Капуста за месяц снизилось с 71 рубля до 54 рублей. А стоимость килограмма бананов была 121 рублей, а теперь 108 рублей», — приводит статистику Тюменьстат.
Также есть овощи и фрукты, которые наоборот подорожали за июнь. Стоимость морковки была 60 рублей, а стала 80 рублей. Огурцы стоили 111 рублей, а теперь 117 рублей. Цена на килограмм свеклы увеличилась с 39 рублей и до 43 рублей. И яблоки подорожали с 126 до 129 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Картофель был 69 рублей за килограмм, а стал стоять 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, а теперь 109 рублей.
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