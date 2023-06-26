В Тюмени резко взлетели цены на овощи

В Тюмени подорожал картофель и огурцы

26 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Под конец июня в Тюмени подорожали огурцы и картофель, но подешевел лук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». «Подорожал ранний картофель и огурцы. Три недели назад мы продавали картофель за 69 рублей за килограмм, сейчас он уже стоит 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, сегодня — 109», — рассказала директор магазина «Пятерочка». За три недели в сети супермаркетов подешевел репчатый лук. Прежняя цена на него составляла 60 рублей, на момент публикации он распродавался по 54 рубля за килограмм. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в цене упали сезонные фрукты — черешня и нектарины. При этом лук среди овощей показал рост в стоимости.

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». «Подорожал ранний картофель и огурцы. Три недели назад мы продавали картофель за 69 рублей за килограмм, сейчас он уже стоит 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, сегодня — 109», — рассказала директор магазина «Пятерочка». За три недели в сети супермаркетов подешевел репчатый лук. Прежняя цена на него составляла 60 рублей, на момент публикации он распродавался по 54 рубля за килограмм. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в цене упали сезонные фрукты — черешня и нектарины. При этом лук среди овощей показал рост в стоимости.