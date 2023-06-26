В Тюмени резко взлетели цены на овощи

В Тюмени подорожал картофель и огурцы
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, овощи, огурцы, набор для салата
Под конец июня в Тюмени подорожали огурцы и картофель, но подешевел лук Фото:

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».

«Подорожал ранний картофель и огурцы. Три недели назад мы продавали картофель за 69 рублей за килограмм, сейчас он уже стоит 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, сегодня — 109», — рассказала директор магазина «Пятерочка».

За три недели в сети супермаркетов подешевел репчатый лук. Прежняя цена на него составляла 60 рублей, на момент публикации он распродавался по 54 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в цене упали сезонные фрукты — черешня и нектарины. При этом лук среди овощей показал рост в стоимости.

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В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». «Подорожал ранний картофель и огурцы. Три недели назад мы продавали картофель за 69 рублей за килограмм, сейчас он уже стоит 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, сегодня — 109», — рассказала директор магазина «Пятерочка». За три недели в сети супермаркетов подешевел репчатый лук. Прежняя цена на него составляла 60 рублей, на момент публикации он распродавался по 54 рубля за килограмм. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в цене упали сезонные фрукты — черешня и нектарины. При этом лук среди овощей показал рост в стоимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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