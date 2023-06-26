В Тюмени резко взлетели цены на овощи

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подорожал картофель и огурцы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».
«Подорожал ранний картофель и огурцы. Три недели назад мы продавали картофель за 69 рублей за килограмм, сейчас он уже стоит 82 рубля. Огурцы среднеплодные стоили 86 рублей, сегодня — 109», — рассказала директор магазина «Пятерочка».
За три недели в сети супермаркетов подешевел репчатый лук. Прежняя цена на него составляла 60 рублей, на момент публикации он распродавался по 54 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в цене упали сезонные фрукты — черешня и нектарины. При этом лук среди овощей показал рост в стоимости.
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