Курганские энергетики проложили электросеть под руслом реки. Фото, видео

03 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Курганские энергетики проложили ЛЭП под Тоболом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане энергетики проложили линию электропередач под руслом реки Тобол. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «СУЭНКО». «СУЭНКО» строит новую кабельно-воздушную линию для электроснабжения Арбинских очистных сооружений после реконструкции. На днях энергетики смонтировали участок ЛЭП под руслом Тобола», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что протяженного участка под водой около 200 метров. Он проходит под землей на глубине девяти метров, а также четыре метра — под руслом. Такие параметры выбраны для того, чтобы не повредить другие коммуникации. «Со стороны подстанции „Утятская“ при помощи установки ГНБ были проложены футляры для монтажа кабельных линий. Контроль за направлением бурения осуществляет отдельный сотрудник, который на лодке движется по реке параллельно бурению и контролирует, чтобы процесс шел строго по заданному вектору», — пояснили сотрудники компании. Как рассказали энергетики, на данный момент установлены железобетонные опоры и разработаны несколько километров траншей. Сотрудники уже смонтировали 12 километров кабеля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начинали восстанавливать сгоревшие электросети в СНТ. Работы были запланированы в 26 садоводствах. Курганские энергетики проложили новую ЛЭП Фото: пресс-служба АО «СУЭНКО»

В Кургане энергетики проложили линию электропередач под руслом реки Тобол. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «СУЭНКО». «СУЭНКО» строит новую кабельно-воздушную линию для электроснабжения Арбинских очистных сооружений после реконструкции. На днях энергетики смонтировали участок ЛЭП под руслом Тобола», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что протяженного участка под водой около 200 метров. Он проходит под землей на глубине девяти метров, а также четыре метра — под руслом. Такие параметры выбраны для того, чтобы не повредить другие коммуникации. «Со стороны подстанции „Утятская“ при помощи установки ГНБ были проложены футляры для монтажа кабельных линий. Контроль за направлением бурения осуществляет отдельный сотрудник, который на лодке движется по реке параллельно бурению и контролирует, чтобы процесс шел строго по заданному вектору», — пояснили сотрудники компании. Как рассказали энергетики, на данный момент установлены железобетонные опоры и разработаны несколько километров траншей. Сотрудники уже смонтировали 12 километров кабеля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начинали восстанавливать сгоревшие электросети в СНТ. Работы были запланированы в 26 садоводствах.