02 июля 2023

Синоптики пообещали части тюменцев грозы и шторм

В западных районах Тюменской области 4 июля ожидаются грозы и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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В западной части региона прогнозируют ливни с сильным ветром Фото:

По данным метеорологов, 4 июля на западе Тюменской области местами пройдут грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Прогноз опубликован на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 4 июля. Тюменская область: в западных районах местами гроза», — говорится в прогнозе синоптиков.

Метеорологи также добавляют, что во время ливней порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что непосредственно в Тюмени установится погода, при которой вероятно повышение загрязненности воздуха. В целом же в областной столице ближайшая неделя будет жаркой, температура не опустится ниже 26 градусов тепла.

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По данным метеорологов, 4 июля на западе Тюменской области местами пройдут грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Прогноз опубликован на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 4 июля. Тюменская область: в западных районах местами гроза», — говорится в прогнозе синоптиков. Метеорологи также добавляют, что во время ливней порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что непосредственно в Тюмени установится погода, при которой вероятно повышение загрязненности воздуха. В целом же в областной столице ближайшая неделя будет жаркой, температура не опустится ниже 26 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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