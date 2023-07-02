Синоптики пообещали части тюменцев грозы и шторм

В западных районах Тюменской области 4 июля ожидаются грозы и штормовой ветер

В западной части региона прогнозируют ливни с сильным ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным метеорологов, 4 июля на западе Тюменской области местами пройдут грозы, во время которых порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Прогноз опубликован на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 4 июля. Тюменская область: в западных районах местами гроза», — говорится в прогнозе синоптиков.

Метеорологи также добавляют, что во время ливней порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что непосредственно в Тюмени установится погода, при которой вероятно повышение загрязненности воздуха. В целом же в областной столице ближайшая неделя будет жаркой, температура не опустится ниже 26 градусов тепла.