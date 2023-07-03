Тюменские общественники готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина

04 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Общественной палате региона допускают информационные атаки во время выборов губернатора и депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, работающие на выборах 10 сентября, готовы отражать провокации, вероятность которых существует из-за недавнего военного мятежа частной армии Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона со ссылкой на председателя Геннадия Чеботарева. «С учетом ситуации в России после событий, связанных с военным мятежом, мы готовы к тому, чтобы противодействовать различным фейковым информационным вбросам и возможным провокациям. Конечно, в первую очередь это дело правоохранительных органов, но и наши наблюдатели могут своевременно пресечь любое нарушение, обратившись к председателю комиссии и поставив в известность силовиков», — цитирует председателя Общественной палаты региона Геннадия Чеботарева пресс-служба органа. В единый день голосования 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов гордумы Тюмени, а также довыборы в Тюменскую областную думу. На каждом избирательном участке будет дежурить наблюдатель от Общественной палаты, всего же их будет более трех тысяч человек. Их обучение стартует 7 июля. Вооруженный мятеж, устроенный бизнесменом Евгением Пригожиным при помощи его частной армии, начался в РФ 23 июня. Минобороны опровергло все обвинения от лидера ЧВК «Вагнер», назвав их провокацией. 24 июня мятеж был окончен при участи в переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, работающие на выборах 10 сентября, готовы отражать провокации, вероятность которых существует из-за недавнего военного мятежа частной армии Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона со ссылкой на председателя Геннадия Чеботарева. «С учетом ситуации в России после событий, связанных с военным мятежом, мы готовы к тому, чтобы противодействовать различным фейковым информационным вбросам и возможным провокациям. Конечно, в первую очередь это дело правоохранительных органов, но и наши наблюдатели могут своевременно пресечь любое нарушение, обратившись к председателю комиссии и поставив в известность силовиков», — цитирует председателя Общественной палаты региона Геннадия Чеботарева пресс-служба органа. В единый день голосования 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов гордумы Тюмени, а также довыборы в Тюменскую областную думу. На каждом избирательном участке будет дежурить наблюдатель от Общественной палаты, всего же их будет более трех тысяч человек. Их обучение стартует 7 июля. Вооруженный мятеж, устроенный бизнесменом Евгением Пригожиным при помощи его частной армии, начался в РФ 23 июня. Минобороны опровергло все обвинения от лидера ЧВК «Вагнер», назвав их провокацией. 24 июня мятеж был окончен при участи в переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко.