03 июля 2023

Тюменские общественники готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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В Общественной палате региона допускают информационные атаки во время выборов губернатора и депутатов Фото:

Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, работающие на выборах 10 сентября, готовы отражать провокации, вероятность которых существует из-за недавнего военного мятежа частной армии Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона со ссылкой на председателя Геннадия Чеботарева.

«С учетом ситуации в России после событий, связанных с военным мятежом, мы готовы к тому, чтобы противодействовать различным фейковым информационным вбросам и возможным провокациям. Конечно, в первую очередь это дело правоохранительных органов, но и наши наблюдатели могут своевременно пресечь любое нарушение, обратившись к председателю комиссии и поставив в известность силовиков», — цитирует председателя Общественной палаты региона Геннадия Чеботарева пресс-служба органа.

В единый день голосования 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов гордумы Тюмени, а также довыборы в Тюменскую областную думу. На каждом избирательном участке будет дежурить наблюдатель от Общественной палаты, всего же их будет более трех тысяч человек. Их обучение стартует 7 июля.

Вооруженный мятеж, устроенный бизнесменом Евгением Пригожиным при помощи его частной армии, начался в РФ 23 июня. Минобороны опровергло все обвинения от лидера ЧВК «Вагнер», назвав их провокацией. 24 июня мятеж был окончен при участи в переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Наблюдатели от Общественной палаты Тюменской области, работающие на выборах 10 сентября, готовы отражать провокации, вероятность которых существует из-за недавнего военного мятежа частной армии Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона со ссылкой на председателя Геннадия Чеботарева. «С учетом ситуации в России после событий, связанных с военным мятежом, мы готовы к тому, чтобы противодействовать различным фейковым информационным вбросам и возможным провокациям. Конечно, в первую очередь это дело правоохранительных органов, но и наши наблюдатели могут своевременно пресечь любое нарушение, обратившись к председателю комиссии и поставив в известность силовиков», — цитирует председателя Общественной палаты региона Геннадия Чеботарева пресс-служба органа. В единый день голосования 10 сентября в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов гордумы Тюмени, а также довыборы в Тюменскую областную думу. На каждом избирательном участке будет дежурить наблюдатель от Общественной палаты, всего же их будет более трех тысяч человек. Их обучение стартует 7 июля. Вооруженный мятеж, устроенный бизнесменом Евгением Пригожиным при помощи его частной армии, начался в РФ 23 июня. Минобороны опровергло все обвинения от лидера ЧВК «Вагнер», назвав их провокацией. 24 июня мятеж был окончен при участи в переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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