У тюменцев начали возникать проблемы во время регистрации автомобилей в ГИБДД

04 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Тюменцы вынуждены стоять в очередях, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени вынуждены стоять в длинных очередях для того, чтобы поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Для того, чтобы поставить машину на учет, нужно постоять в длинной очереди на осмотр автомобиля. Двигается она не так быстро, как хотелось бы. Если людей много — можно простоять в ней около часа. А это достаточно долго», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что отдел регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств ГИБДД по Тюменской области работает в штатном режиме. «На осмотре автомобилей нет больших очередей. Там задействованы четыре сотрудника. Иногда могут возникать проблемы с проездом к месту осмотра, потому что рядом построен новый микрорайон, и застройщик проводит работы по его благоустройству. В остальном там все нормально», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что записываться на регистрацию транспортных средств необходимо через портал государственных услуг. «Запись через Госуслуги экономит время. Человек приходит в назначенное время, подает документы, проходит осмотр автомобиля и получает номера. Если на портале происходят какие-то технические неполадки, мы открываем окно „живой“ очереди», — отметили в областной Госавтоинспекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени вынуждены стоять в длинных очередях для того, чтобы поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Для того, чтобы поставить машину на учет, нужно постоять в длинной очереди на осмотр автомобиля. Двигается она не так быстро, как хотелось бы. Если людей много — можно простоять в ней около часа. А это достаточно долго», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что отдел регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств ГИБДД по Тюменской области работает в штатном режиме. «На осмотре автомобилей нет больших очередей. Там задействованы четыре сотрудника. Иногда могут возникать проблемы с проездом к месту осмотра, потому что рядом построен новый микрорайон, и застройщик проводит работы по его благоустройству. В остальном там все нормально», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что записываться на регистрацию транспортных средств необходимо через портал государственных услуг. «Запись через Госуслуги экономит время. Человек приходит в назначенное время, подает документы, проходит осмотр автомобиля и получает номера. Если на портале происходят какие-то технические неполадки, мы открываем окно „живой“ очереди», — отметили в областной Госавтоинспекции.