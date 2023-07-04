Собственник продает объект из-за переезда в другой город по семейным обстоятельствам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха стоимостью 350 миллионов рублей. Собственник объекта сообщил в объявлении, что территория занимает два гектара земель рекреационного назначения (предназначены для отдыха и оздоровления и охраняются государством — прим. URA.RU).

«Объект находится в 25 км от Тюмени на берегу озера Яуспу-Бурен. На земле площадью 2 Га в рекреационном назначении. Стоимость — 350 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на портале Avito.

На территории базы расположено 12 домов, ресторан, баня, бассейн, пляж с пирсом, банкетная площадка, общежитие, спортивный корт, гараж и склад. Электроснабжение объекта полностью автономно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. На территории также расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки.

На территории базы расположено 12 домов разной вместимости Avito