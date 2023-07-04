04 июля 2023

В Тюменской области продается база отдыха на территории рекреационных земель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник продает объект из-за переезда в другой город по семейным обстоятельствам Фото:

В Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха стоимостью 350 миллионов рублей. Собственник объекта сообщил в объявлении, что территория занимает два гектара земель рекреационного назначения (предназначены для отдыха и оздоровления и охраняются государством — прим. URA.RU).

«Объект находится в 25 км от Тюмени на берегу озера Яуспу-Бурен. На земле площадью 2 Га в рекреационном назначении. Стоимость — 350 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на портале Avito.

На территории базы расположено 12 домов, ресторан, баня, бассейн, пляж с пирсом, банкетная площадка, общежитие, спортивный корт, гараж и склад. Электроснабжение объекта полностью автономно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. На территории также расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки.

На территории базы расположено 12 домов разной вместимости
На территории базы расположено 12 домов разной вместимости
Для отдыхающих есть баня с большим бассейном
Для отдыхающих есть баня с большим бассейном

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В Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха стоимостью 350 миллионов рублей. Собственник объекта сообщил в объявлении, что территория занимает два гектара земель рекреационного назначения (предназначены для отдыха и оздоровления и охраняются государством — прим. URA.RU). «Объект находится в 25 км от Тюмени на берегу озера Яуспу-Бурен. На земле площадью 2 Га в рекреационном назначении. Стоимость — 350 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на портале Avito. На территории базы расположено 12 домов, ресторан, баня, бассейн, пляж с пирсом, банкетная площадка, общежитие, спортивный корт, гараж и склад. Электроснабжение объекта полностью автономно. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области продается база отдыха в формате глэмпинга с геокуполами и сафари-тентами. На территории также расположены баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов. Еще есть собственное озеро в 500 квадратных метров с пляжем и спортивные площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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