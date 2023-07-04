04 июля 2023

Курганский губернатор увидел в Telegram негативный тренд

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатора Вадима Шумкова обеспокоила сеть проплаченных telegram-каналов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в Telegram есть сеть каналов, которые «прокачивают информационное дерьмо». Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«Существование разветвленной сети тг-каналов, за деньги производящих или прокачивающих информационное дерьмо, говорит не об уровне развития информационной свободы, а лишь о наличии тг-канализации», — считает Шумков. При этом губернатор не уточнил, о каких именно telegram-каналах идет речь.

Ранее Шумков заявлял, что считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». По его мнению, так говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в Telegram есть сеть каналов, которые «прокачивают информационное дерьмо». Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Существование разветвленной сети тг-каналов, за деньги производящих или прокачивающих информационное дерьмо, говорит не об уровне развития информационной свободы, а лишь о наличии тг-канализации», — считает Шумков. При этом губернатор не уточнил, о каких именно telegram-каналах идет речь. Ранее Шумков заявлял, что считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». По его мнению, так говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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