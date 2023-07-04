Курганский губернатор увидел в Telegram негативный тренд

05 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Губернатора Вадима Шумкова обеспокоила сеть проплаченных telegram-каналов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в Telegram есть сеть каналов, которые «прокачивают информационное дерьмо». Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Существование разветвленной сети тг-каналов, за деньги производящих или прокачивающих информационное дерьмо, говорит не об уровне развития информационной свободы, а лишь о наличии тг-канализации», — считает Шумков. При этом губернатор не уточнил, о каких именно telegram-каналах идет речь. Ранее Шумков заявлял, что считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». По его мнению, так говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в Telegram есть сеть каналов, которые «прокачивают информационное дерьмо». Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Существование разветвленной сети тг-каналов, за деньги производящих или прокачивающих информационное дерьмо, говорит не об уровне развития информационной свободы, а лишь о наличии тг-канализации», — считает Шумков. При этом губернатор не уточнил, о каких именно telegram-каналах идет речь. Ранее Шумков заявлял, что считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». По его мнению, так говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания.