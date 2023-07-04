04 июля 2023

Тюменские власти объяснили перераспределение полномочий в правительстве региона

В Тюменской области за производительность труда будет отвечать департамент инвестполитики
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, технопарк, тюмень
Работа по производительности труда ведется в Тюменском технопарке Фото:

Тюменские власти объяснили перераспределение полномочий в правительстве региона заботой о получателях услуг. Такой ответ на запрос URA.RU предоставил региональный информационный центр. Ранее агентство писало, что полномочия по повышению производительности труда закрепили за областным департаментом инвестполитики, хотя до этого за вопрос отвечал департамент экономики.

«Ключевым элементом реализации национального и региональных проектов [по повышению производительности] является Тюменский технопарк в лице Регионального центра компетенций, находящегося в инфраструктуре поддержки предпринимательства департамента инвестполитики. Администрирование деятельности РЦК в рамках одного департамента, а не двух, становится упорядоченным в системе инфраструктуры поддержки и способствует созданию благоприятных условий для получателей услуг», — говорится в ответе властей.

О перераспределении полномочий стало известно в июне. По словам источника URA.RU в политической элите региона, изменение может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова.

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Тюменские власти объяснили перераспределение полномочий в правительстве региона заботой о получателях услуг. Такой ответ на запрос URA.RU предоставил региональный информационный центр. Ранее агентство писало, что полномочия по повышению производительности труда закрепили за областным департаментом инвестполитики, хотя до этого за вопрос отвечал департамент экономики. «Ключевым элементом реализации национального и региональных проектов [по повышению производительности] является Тюменский технопарк в лице Регионального центра компетенций, находящегося в инфраструктуре поддержки предпринимательства департамента инвестполитики. Администрирование деятельности РЦК в рамках одного департамента, а не двух, становится упорядоченным в системе инфраструктуры поддержки и способствует созданию благоприятных условий для получателей услуг», — говорится в ответе властей. О перераспределении полномочий стало известно в июне. По словам источника URA.RU в политической элите региона, изменение может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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