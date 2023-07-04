В Тюменской области за производительность труда будет отвечать департамент инвестполитики

Работа по производительности труда ведется в Тюменском технопарке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти объяснили перераспределение полномочий в правительстве региона заботой о получателях услуг. Такой ответ на запрос URA.RU предоставил региональный информационный центр. Ранее агентство писало, что полномочия по повышению производительности труда закрепили за областным департаментом инвестполитики, хотя до этого за вопрос отвечал департамент экономики.

«Ключевым элементом реализации национального и региональных проектов [по повышению производительности] является Тюменский технопарк в лице Регионального центра компетенций, находящегося в инфраструктуре поддержки предпринимательства департамента инвестполитики. Администрирование деятельности РЦК в рамках одного департамента, а не двух, становится упорядоченным в системе инфраструктуры поддержки и способствует созданию благоприятных условий для получателей услуг», — говорится в ответе властей.

О перераспределении полномочий стало известно в июне. По словам источника URA.RU в политической элите региона, изменение может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова.