Курганские власти для гастрофестиваля нашли рецепт из XIX века

Прошла пресс-конференция с властями по поводу «Курганской каральки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана для фестиваля «Курганская каралька» нашли рецепты из XIX века. Об этом сообщила директор библиотечно-информационной системы города Людмила Дорофеева на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля, передает корреспондент URA.RU.

«Мы нашли материал о том, что что свойственно Кургану из хлебобулочных изделий. Нашли рецепты каральки. Оказалось, что корни каральки уходят в XIX век. Еще наши прабабушки готовили эту выпечку», — рассказала Дорофеева. Со слов властей, каралька была частью древних обрядов. Описание данной выпечки и ее рецепт, сообщает Дорофеева, удалось найти с помощью курганских историков и краеведов.

Как указано в группе праздника в социальной сети «ВКонтакте», «Курганская каралька» пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля. На фестивале организуют ярмарку выпечки и сладостей, а местные кондитеры устроят мастер-классы. Для курганцев также проведут конкурсы и розыгрыши. Во время праздника жителям покажут театрализованную игровую программу «Сладкий пирог».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане впервые пройдет гастрофестиваль «Курганская каралька». О празднике сообщила глава города Елена Ситникова.