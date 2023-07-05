05 июля 2023

Курганские власти для гастрофестиваля нашли рецепт из XIX века

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прошла пресс-конференция с властями по поводу «Курганской каральки»
Прошла пресс-конференция с властями по поводу «Курганской каральки» Фото:

Власти Кургана для фестиваля «Курганская каралька» нашли рецепты из XIX века. Об этом сообщила директор библиотечно-информационной системы города Людмила Дорофеева на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля, передает корреспондент URA.RU.

«Мы нашли материал о том, что что свойственно Кургану из хлебобулочных изделий. Нашли рецепты каральки. Оказалось, что корни каральки уходят в XIX век. Еще наши прабабушки готовили эту выпечку», — рассказала Дорофеева. Со слов властей, каралька была частью древних обрядов. Описание данной выпечки и ее рецепт, сообщает Дорофеева, удалось найти с помощью курганских историков и краеведов.

Как указано в группе праздника в социальной сети «ВКонтакте», «Курганская каралька» пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля. На фестивале организуют ярмарку выпечки и сладостей, а местные кондитеры устроят мастер-классы. Для курганцев также проведут конкурсы и розыгрыши. Во время праздника жителям покажут театрализованную игровую программу «Сладкий пирог».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане впервые пройдет гастрофестиваль «Курганская каралька». О празднике сообщила глава города Елена Ситникова.

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Власти Кургана для фестиваля «Курганская каралька» нашли рецепты из XIX века. Об этом сообщила директор библиотечно-информационной системы города Людмила Дорофеева на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля, передает корреспондент URA.RU. «Мы нашли материал о том, что что свойственно Кургану из хлебобулочных изделий. Нашли рецепты каральки. Оказалось, что корни каральки уходят в XIX век. Еще наши прабабушки готовили эту выпечку», — рассказала Дорофеева. Со слов властей, каралька была частью древних обрядов. Описание данной выпечки и ее рецепт, сообщает Дорофеева, удалось найти с помощью курганских историков и краеведов. Как указано в группе праздника в социальной сети «ВКонтакте», «Курганская каралька» пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля. На фестивале организуют ярмарку выпечки и сладостей, а местные кондитеры устроят мастер-классы. Для курганцев также проведут конкурсы и розыгрыши. Во время праздника жителям покажут театрализованную игровую программу «Сладкий пирог». Ранее URA.RU писало, что в Кургане впервые пройдет гастрофестиваль «Курганская каралька». О празднике сообщила глава города Елена Ситникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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