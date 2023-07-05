Пьяный тюменец разбил полицейскому нос телефоном

06 июля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Обвиняемый претензий к полиции не имеет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени суд приговорил местного жителя Алексея Барана к условному заключению за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Полицейский, проезжая мимо магазина „Квартал“ в Тюмени, заметил Алексея, который находился в нетрезвом состоянии, вел себя подозрительно и что-то искал в снегу. Участковой остановил автомобиль с целью проверки документов. Однако Алексей нанес сотрудники полиции удары по телу и один удар мобильным телефоном по носу, чем мужчине физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе судебной системы. В суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не услышал, как полицейский представился. Поэтому и не знал, что перед ним сотрудник правоохранительных структур. «Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей и эксперта, назначил Алексею Барану наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 2500 рублей условно с испытательным сроком в 2 года», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского. Конфликт разгорелся на почве ссоры с соседями.

В Тюмени суд приговорил местного жителя Алексея Барана к условному заключению за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Полицейский, проезжая мимо магазина „Квартал“ в Тюмени, заметил Алексея, который находился в нетрезвом состоянии, вел себя подозрительно и что-то искал в снегу. Участковой остановил автомобиль с целью проверки документов. Однако Алексей нанес сотрудники полиции удары по телу и один удар мобильным телефоном по носу, чем мужчине физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе судебной системы. В суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не услышал, как полицейский представился. Поэтому и не знал, что перед ним сотрудник правоохранительных структур. «Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей и эксперта, назначил Алексею Барану наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 2500 рублей условно с испытательным сроком в 2 года», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского. Конфликт разгорелся на почве ссоры с соседями.