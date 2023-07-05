05 июля 2023

Пьяный тюменец разбил полицейскому нос телефоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Обвиняемый претензий к полиции не имеет Фото:

В Тюмени суд приговорил местного жителя Алексея Барана к условному заключению за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Полицейский, проезжая мимо магазина „Квартал“ в Тюмени, заметил Алексея, который находился в нетрезвом состоянии, вел себя подозрительно и что-то искал в снегу. Участковой остановил автомобиль с целью проверки документов. Однако Алексей нанес сотрудники полиции удары по телу и один удар мобильным телефоном по носу, чем мужчине физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

В суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не услышал, как полицейский представился. Поэтому и не знал, что перед ним сотрудник правоохранительных структур. «Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей и эксперта, назначил Алексею Барану наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 2500 рублей условно с испытательным сроком в 2 года», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского. Конфликт разгорелся на почве ссоры с соседями.

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В Тюмени суд приговорил местного жителя Алексея Барана к условному заключению за нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Полицейский, проезжая мимо магазина „Квартал“ в Тюмени, заметил Алексея, который находился в нетрезвом состоянии, вел себя подозрительно и что-то искал в снегу. Участковой остановил автомобиль с целью проверки документов. Однако Алексей нанес сотрудники полиции удары по телу и один удар мобильным телефоном по носу, чем мужчине физическую боль и телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе судебной системы. В суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не услышал, как полицейский представился. Поэтому и не знал, что перед ним сотрудник правоохранительных структур. «Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей и эксперта, назначил Алексею Барану наказание в виде лишения свободы на 2 года со штрафом в размере 2500 рублей условно с испытательным сроком в 2 года», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тюменец расстрелял односельчан из ружья и напал на полицейского. Конфликт разгорелся на почве ссоры с соседями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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