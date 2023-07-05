Депутат гордумы Тюмени Елагин возглавит список ЛДПР на выборах

Лидер фракции ЛДПР Елагин (справа) возглавит партсписок на выборах в гордуму
Лидером списка ЛДПР на выборах в гордуму Тюмени станет нынешний глава фракции Дмитрий Елагин. На данный момент он стоит на второй строчке после лидера партии Леонида Слуцкого. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки.
«На первом месте стоит Слуцкий, который возглавил большинство партсписков ЛДПР по всей стране. За ним — депутат Дмитрий Елагин», — поделился собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что лидер тюменской ЛДПР Сысоев скрывал списки кандидатов в гордуму от партийцев. Имена кандидатов от партии знает лишь приближенный к секретарю круг лиц.
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