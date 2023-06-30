Лидер тюменской ЛДПР Сысоев скрывает список кандидатов в гордуму

Секретарь тюменской ЛДПР не раскрывает список кандидатов в гордуму партийцам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Секретарь тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев, опасаясь очередного бунта внутри партии, скрывает список кандидатов в гордуму. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.

«Недовольство политикой распределения мест в списке в партии копится уже давно. Сысоев привык ставить на проходные места ресурсных кандидатов, игнорируя работающих на партию, но не слишком обеспеченных активистов», — поделился источник агентства.

По данным URA.RU, партконференция назначена уже на эти выходные, но выбор Сысоева до сих пор не известен даже приближенным к нему либерал-демократам. Обстановка в реготделении накаляется, голосование за партийный список может закончиться скандалом.

Из тюменского отделения ЛДПР регулярно уходят активисты. За последние два месяца партию покинули муниципальный депутат Евгений Шульгин и координатор Ленинского АО Андрей Никитин.