Лидер тюменской ЛДПР Сысоев скрывает список кандидатов в гордуму

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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Секретарь тюменской ЛДПР не раскрывает список кандидатов в гордуму партийцам Фото:

Секретарь тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев, опасаясь очередного бунта внутри партии, скрывает список кандидатов в гордуму. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.

«Недовольство политикой распределения мест в списке в партии копится уже давно. Сысоев привык ставить на проходные места ресурсных кандидатов, игнорируя работающих на партию, но не слишком обеспеченных активистов», — поделился источник агентства.

По данным URA.RU, партконференция назначена уже на эти выходные, но выбор Сысоева до сих пор не известен даже приближенным к нему либерал-демократам. Обстановка в реготделении накаляется, голосование за партийный список может закончиться скандалом.

Из тюменского отделения ЛДПР регулярно уходят активисты. За последние два месяца партию покинули муниципальный депутат Евгений Шульгин и координатор Ленинского АО Андрей Никитин.

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Секретарь тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев, опасаясь очередного бунта внутри партии, скрывает список кандидатов в гордуму. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Недовольство политикой распределения мест в списке в партии копится уже давно. Сысоев привык ставить на проходные места ресурсных кандидатов, игнорируя работающих на партию, но не слишком обеспеченных активистов», — поделился источник агентства. По данным URA.RU, партконференция назначена уже на эти выходные, но выбор Сысоева до сих пор не известен даже приближенным к нему либерал-демократам. Обстановка в реготделении накаляется, голосование за партийный список может закончиться скандалом. Из тюменского отделения ЛДПР регулярно уходят активисты. За последние два месяца партию покинули муниципальный депутат Евгений Шульгин и координатор Ленинского АО Андрей Никитин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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