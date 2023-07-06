Синоптик-любитель объяснил появление грозы, разбудившей курганцев

В Кургане из-за влажности разбушевалась гроза, разбудившая горожан

Гроза разбудила курганцев ночью 7 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане гроза, из-за которой проснулись некоторые горожане, появилась на границе теплого и холодного воздуха и высокой влажности. Об этом URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Грозы возникали на границе между теплым и холодным воздухом. Фронт проходил над Уралом и Зауральем, поэтому конвекция сохранялась даже ночью. Плюс в Кургане ночью влажность была в районе 85-90%, то есть воздух был очень влажным», — объяснил Винштейн.

Он уточнил, что конвекция — это подъем теплого и влажного воздуха с его конденсацией в виде кучево-дождевой облачности, которая приводит к грозам и ливням. По его словам, если бы воздушная масса над Курганом была сухой, то конвекция прекратилась бы после захода Солнца, но воздух был очень влажным. Это позволило кучево-дождевой облачности существовать длительное время даже после захода Солнца. Винштейн добавил, что горожане хорошо слышали гром, потому что гроза прошла прямо над Курганом.

Ночью жители региона сообщили, что их разбудила гроза, сопровождающаяся гром и молниями. По словам некоторых горожан, из-за грозы у автомобилей сработала сигнализация, а животные нервничали.