Курганский спортсмен Никита Стрелков первым в регионе получил звание «Мастер спорта России» по каратэ. Об этом сообщается на сайте министерства спорта Российской Федерации. Информацию URA.RU также подтвердил тренер спортсмена Илья Назаров.
«Это очень сложно выполнить при высокой конкуренции. На данный момент у нас в Курганской области единственный мастер спорта — Никита», — рассказал URA.RU тренер спортсмена Илья Назаров. Он предположил, что другой причиной отсутствия в регионе мастеров спорта может быть переезд многих молодых спортсменов старше восемнадцати лет. «Мастера спорта можно выполнить только с восемнадцати лет. Выиграть определенный раунд соревнований», — добавил Назаров.
Ранее URA.RU писало, что двум курганским тренерам присвоены звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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