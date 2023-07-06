06 июля 2023

Глава тюменского отделения ЛДПР избавляется от неактивных депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев решил не впускать в гордуму малоактивных депутатов Фото:

Глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев избавляется от неактивных депутатов гордумы Евгения Бакро и Александра Яковенко. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда.

«Они перестали как-либо проявлять себя в партии. Сысоеву так расставил список, что в гордуму они не пройдут», — поделился собеседник агентства.

Евгения Бакро Сысоев поставил на непроходной одномандатный округ №14, где от «Единой России» выдвинется ставленник тюменского миллионера Руссу Андрей Голоус. В списке Бакро также находится в аутсайдерах. Депутата Александра Яковенко Сысоев и вовсе не стал включать в партийные списки. Вместо них шанс избраться в гордуму получат активисты, которых лидер реготделения поставил на конкурентные одномандатные округа.

Ранее агентство писало о том, что Владимир Сысоев поставил главного партийного спонсора на непроходной округ. Партия также может лишиться ресурсного депутата Чиркова, которому придется конкурировать на округе с руководителем строительной фирмы Манукяном.

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Глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев избавляется от неактивных депутатов гордумы Евгения Бакро и Александра Яковенко. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Они перестали как-либо проявлять себя в партии. Сысоеву так расставил список, что в гордуму они не пройдут», — поделился собеседник агентства. Евгения Бакро Сысоев поставил на непроходной одномандатный округ №14, где от «Единой России» выдвинется ставленник тюменского миллионера Руссу Андрей Голоус. В списке Бакро также находится в аутсайдерах. Депутата Александра Яковенко Сысоев и вовсе не стал включать в партийные списки. Вместо них шанс избраться в гордуму получат активисты, которых лидер реготделения поставил на конкурентные одномандатные округа. Ранее агентство писало о том, что Владимир Сысоев поставил главного партийного спонсора на непроходной округ. Партия также может лишиться ресурсного депутата Чиркова, которому придется конкурировать на округе с руководителем строительной фирмы Манукяном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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