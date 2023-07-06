Глава тюменского отделения ЛДПР избавляется от неактивных депутатов

07 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев решил не впускать в гордуму малоактивных депутатов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев избавляется от неактивных депутатов гордумы Евгения Бакро и Александра Яковенко. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Они перестали как-либо проявлять себя в партии. Сысоеву так расставил список, что в гордуму они не пройдут», — поделился собеседник агентства. Евгения Бакро Сысоев поставил на непроходной одномандатный округ №14, где от «Единой России» выдвинется ставленник тюменского миллионера Руссу Андрей Голоус. В списке Бакро также находится в аутсайдерах. Депутата Александра Яковенко Сысоев и вовсе не стал включать в партийные списки. Вместо них шанс избраться в гордуму получат активисты, которых лидер реготделения поставил на конкурентные одномандатные округа. Ранее агентство писало о том, что Владимир Сысоев поставил главного партийного спонсора на непроходной округ. Партия также может лишиться ресурсного депутата Чиркова, которому придется конкурировать на округе с руководителем строительной фирмы Манукяном.

Глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев избавляется от неактивных депутатов гордумы Евгения Бакро и Александра Яковенко. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Они перестали как-либо проявлять себя в партии. Сысоеву так расставил список, что в гордуму они не пройдут», — поделился собеседник агентства. Евгения Бакро Сысоев поставил на непроходной одномандатный округ №14, где от «Единой России» выдвинется ставленник тюменского миллионера Руссу Андрей Голоус. В списке Бакро также находится в аутсайдерах. Депутата Александра Яковенко Сысоев и вовсе не стал включать в партийные списки. Вместо них шанс избраться в гордуму получат активисты, которых лидер реготделения поставил на конкурентные одномандатные округа. Ранее агентство писало о том, что Владимир Сысоев поставил главного партийного спонсора на непроходной округ. Партия также может лишиться ресурсного депутата Чиркова, которому придется конкурировать на округе с руководителем строительной фирмы Манукяном.