Фаворит лидера тюменской ЛДПР может остаться без мандата в гордуме

Депутат от ЛДПР Чирков рискует не получить мандат в гордуме из-за сильного соперника
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума, отчет главы города за 2014 год. Тюмень, чирков алексей
Алексея Чиркова может обойти на выборах предприниматель Манукян Фото:

Фаворит лидера Тюменской ЛДПР Владимира Сысоева Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Региональный секретарь поставил его [Чиркова] на 16 избирательный округ, будучи уверенным в слабости конкурентов и хорошей узнаваемости. Однако на округе развернул масштабную компанию кандидат от „Новых людей“, руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Замеры на округе показали намного более высокую узнаваемость предпринимателя. В случае проигрыша Чиркова, Владимир Сысоев может остаться без ресурсного депутата в гордуме Тюмени», — считает инсайдер.

Известно, что 16 избирательный округ завешен агитационными плакатами Манукяна. Сам он проворит регулярные встречи с жителями микрорайонов.

Ранее сообщалось, что депутат ЛДПР Алексей Чирков может возглавить фракцию. Это было возможно реализовать при условии, что он получит мандат в тюменской городской думе.

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Фаворит лидера Тюменской ЛДПР Владимира Сысоева Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Региональный секретарь поставил его [Чиркова] на 16 избирательный округ, будучи уверенным в слабости конкурентов и хорошей узнаваемости. Однако на округе развернул масштабную компанию кандидат от „Новых людей“, руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Замеры на округе показали намного более высокую узнаваемость предпринимателя. В случае проигрыша Чиркова, Владимир Сысоев может остаться без ресурсного депутата в гордуме Тюмени», — считает инсайдер. Известно, что 16 избирательный округ завешен агитационными плакатами Манукяна. Сам он проворит регулярные встречи с жителями микрорайонов. Ранее сообщалось, что депутат ЛДПР Алексей Чирков может возглавить фракцию. Это было возможно реализовать при условии, что он получит мандат в тюменской городской думе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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