Фаворит лидера тюменской ЛДПР может остаться без мандата в гордуме

Депутат от ЛДПР Чирков рискует не получить мандат в гордуме из-за сильного соперника

Алексея Чиркова может обойти на выборах предприниматель Манукян Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Фаворит лидера Тюменской ЛДПР Владимира Сысоева Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Региональный секретарь поставил его [Чиркова] на 16 избирательный округ, будучи уверенным в слабости конкурентов и хорошей узнаваемости. Однако на округе развернул масштабную компанию кандидат от „Новых людей“, руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Замеры на округе показали намного более высокую узнаваемость предпринимателя. В случае проигрыша Чиркова, Владимир Сысоев может остаться без ресурсного депутата в гордуме Тюмени», — считает инсайдер.

Известно, что 16 избирательный округ завешен агитационными плакатами Манукяна. Сам он проворит регулярные встречи с жителями микрорайонов.

Ранее сообщалось, что депутат ЛДПР Алексей Чирков может возглавить фракцию. Это было возможно реализовать при условии, что он получит мандат в тюменской городской думе.