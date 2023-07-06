Спонсора предвыборной кампании тюменской ЛДПР поставили на непроходной округ

Чтобы не лишится спонсора, Ошуркова поставили на проходное место в партсписке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главного спонсора предвыборной кампании тюменского отделения ЛДПР Дмитрия Ошуркова поставили на непроходной одномандатный округ в гордуму Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Ему [Ошуркову] придется тягаться с одним из сильнейших кандидатов от „Единой России“ Иваном Романчуком, ректором Тюменского госуниверситета и нынешним депутатом гордумы. Итог борьбы на 6 округе предрешен: в тюменской политике Ошурков — новый человек, впервые участвующий в выборах», — сообщил инсайдер.

Однако, чтобы не лишится спонсора, руководитель реготделения Сысоев поставил Ошуркова на проходное место в партсписке. По мнению источника, это вызовет недовольство среди давно работающих активистов и партфункционеров.

Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может остаться без мандата в тюменской гордуме из-за активной предвыборной компании его соперника. Известно, что Чирков является фаворитом лидера тюменской ЛДПР Владимира Сысоева и одним из спонсоров партии.