06 июля 2023

Спонсора предвыборной кампании тюменской ЛДПР поставили на непроходной округ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Чтобы не лишится спонсора, Ошуркова поставили на проходное место в партсписке Фото:

Главного спонсора предвыборной кампании тюменского отделения ЛДПР Дмитрия Ошуркова поставили на непроходной одномандатный округ в гордуму Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Ему [Ошуркову] придется тягаться с одним из сильнейших кандидатов от „Единой России“ Иваном Романчуком, ректором Тюменского госуниверситета и нынешним депутатом гордумы. Итог борьбы на 6 округе предрешен: в тюменской политике Ошурков — новый человек, впервые участвующий в выборах», — сообщил инсайдер.

Однако, чтобы не лишится спонсора, руководитель реготделения Сысоев поставил Ошуркова на проходное место в партсписке. По мнению источника, это вызовет недовольство среди давно работающих активистов и партфункционеров.

Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может остаться без мандата в тюменской гордуме из-за активной предвыборной компании его соперника. Известно, что Чирков является фаворитом лидера тюменской ЛДПР Владимира Сысоева и одним из спонсоров партии.

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Главного спонсора предвыборной кампании тюменского отделения ЛДПР Дмитрия Ошуркова поставили на непроходной одномандатный округ в гордуму Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Ему [Ошуркову] придется тягаться с одним из сильнейших кандидатов от „Единой России“ Иваном Романчуком, ректором Тюменского госуниверситета и нынешним депутатом гордумы. Итог борьбы на 6 округе предрешен: в тюменской политике Ошурков — новый человек, впервые участвующий в выборах», — сообщил инсайдер. Однако, чтобы не лишится спонсора, руководитель реготделения Сысоев поставил Ошуркова на проходное место в партсписке. По мнению источника, это вызовет недовольство среди давно работающих активистов и партфункционеров. Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может остаться без мандата в тюменской гордуме из-за активной предвыборной компании его соперника. Известно, что Чирков является фаворитом лидера тюменской ЛДПР Владимира Сысоева и одним из спонсоров партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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