Управленческие качества главы департамента КМНС ЯНАО Ульяны Каленюк станут важнее защиты прав ямальцев

Власти ЯНАО ждут от Ульяны Каленюк перестройки работы департамента КМНС Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Назначение директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Ульяны Каленюк связано не столько с возможностью решать проблемы северян, сколько с управленческим опытом и способностью к жестким решениям. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, ранее работавшие с чиновницей.

«Главные качества Каленюк — способность действовать жестко, а также образованность и опыт в управленческой деятельности, то есть то, что реально нужно руководителю департамента. Что касается решения проблем коренного населения, то это второстепенная история: сама Каленюк никогда особенно на тему защиты прав коренных ямальцев не заходила. Более того, многие члены ассоциации „Ямал — потомкам!“ узнали, что Каленюк тоже там состоит, лишь после ее назначения в Салехарде», — поделились собеседники.

Чего хватает у Каленюк — это опыта, профессиональной жесткости руководителя и готовность идти на конфликт для достижения результата, рассказали инсайдеры на местах. «Вся эта история с назначением скорее не про решение проблем КМНС, а про решение проблем департамента, который действительно требует серьезных перемен», — утверждают собеседники.

Редакция URA.RU направила запрос в ассоциацию КМНС «Ямал — потомкам!». На момент выхода публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что кураторы политблока в правительстве ЯНАО остановили свой выбор на Каленюк, так как она имеет несколько высших образований, а сама является коренной ненкой из Ямальского района и должна понимать все проблемы местного населения. Должность директора депКМНС освободилась в июне в связи с уходом на пенсию Ирины Сотруевой, временно обязанности главы ведомства исполнял первый зам — Роман Пикун.

В правительстве ЯНАО рассчитывают, что Каленюк сможет перестроить работу департамента. Существование отдельного ведомства и его полезность должны перестать вызывать сомнения.